Trento, semilibertà per Chico Forti: potrà continuare ad uscire dal carcere  

Trento. Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Usa per la morte di Dale Pike avvenuta nel febbraio 1998 a Miami, ha ottenuto la semilibertà. La decisione del tribunale non cambierà di molto la giornata di Forti rispetto agli ultimi mesi: dal dicembre dello scorso anno svolge infatti 40 ore settimanali di volontariato presso una azienda agricola veronese, uscendo al mattino dal carcere di Montorio, dov'è detenuto dal suo arrivo in Italia nel maggio 2024, per rientrare la sera, cose che continuerà a fare in regime di semilibertà. Adesso dipenderà dal programma che verrà stabilito dalla direzione del carcere. Oltre a proseguire il lavoro Forti, che è nato a Trento nel 1959, dove ancora vive l'anziana madre, auspica di poterla andare a trovare molto più spesso. Dal punto di vista giudiziario, si attende la decisione sulla libertà condizionale, che era stata richiesta lo scorso anno. L'udienza potrebbe svolgersi già nei primissimi mesi del 2027.

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