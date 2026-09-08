Trentamila euro per la futura mensa scolastica 

Rendere più dignitosa la consumazione del pasto dei bambini della scuola primaria con un investimento di 30mila euro. Così l’amministrazione comunale si è subito mossa per individuare uno spazio idoneo alla consumazione del pasto. Lo evidenzia il sindaco Marco Tuveri: «Questo intervento sarà fatto in tempi brevi, abbiamo dato l’incarico al professionista per abbiamo dato indirizzi per la creazione di una nuova sala della mensa in via Boccaccio. Al nido il servizio di consumazione dei pasti partirà il 14 settembre mentre prima iniziava il primo ottobre».

In prima linea c’è anche l’assessora all’Urbanistica e Opere pubbliche Valentina Erdas: «Questo progetto è stato voluto da Giunta e Consiglio comunale, in accordo con l'Istituzione scolastica. Noi siamo molto felici di restituire ai bambini lo spazio della mensa, offrendo anche alle famiglie un servizio di supporto importante. Per noi lo spazio mensa non è solo la fornitura di un pasto, ma può essere soprattutto un momento conviviale dall'aspetto educativo e di socializzazione per i bambini. È un intervento che incarna i valori e i principi da cui sono nate le nostre linee programmatiche legate al voler creare sempre più momenti di socializzazione e di crescita e inclusivi. Abbiamo voglia di creare bellezza e servizi per il paese, possiamo poi contare su degli uffici molto collaborativi ed efficienti». (g.pit.)