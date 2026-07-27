Trenta nuovi carabinieri per rafforzare i controlli in città e nel litorale 

Nuovi rinforzi per i carabinieri del comando provinciale: i venti militari semplici e i dieci marescialli prenderanno servizio nelle stazioni. Un’importante aiuto ma anche un ringiovanimento del personale dell’Arma.

Sono stati accolti dal comandante provinciale di Cagliari, il generale di brigata Luigi Grasso, nella sede di via Nuoro: oltre a dar loro il benvenuto, ha illustrato gli obiettivi operativi e istituzionali dell’Arma nella città e nel territorio del sud dell’Isola. I trenta rinforzi provengono dagli istituti di formazione dell’Arma e sono stati assegnati al provinciale dal Comando Legione Carabinieri Sardegna. «L’arrivo di queste nuove forze testimonia l’attenzione e la costante sensibilità che l’Arma rivolge al contesto cagliaritano, destinando risorse qualificate e fortemente motivate a presidi di fondamentale importanza strategica per la sicurezza e la tranquillità dei cittadini», hanno evidenziato dal comando provinciale. I militari saranno destinati ai centri più grandi ma anche alle realtà rurali e costiere. «In questo modo», hanno aggiunto dal comando provinciale, «si potrà aumentare la frequenza dei controlli di prevenzione e garantire una capacità di risposta ancora più tempestiva ed efficace».

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