Tre punti salvezza per il Parma, Fiorentina a fondo 

Parma 1

Fiorentina 0

Parma (4-1-4-1) : Corvi, Britschgi, Circati, Valenti, Valeri, Keita (49’ st Cremaschi), Benedyczak (23’ st Oristanio), Bernabè (36’st Ordonez), Sorensen, Ondrejka (23’ st Estevez), Pellegrino (49’ st Djuric). Allenatore Cuesta.

Fiorentina (4-3-2-1) : De Gea, Dodò, Pongracic, Comuzzo (43’ st Kouadio), Viti (1’ st Fortini), Mandragora (18’ st Piccoli), Fagioli, Ndour (31’ st Sohm), Parisi (31’ st Gosens), Gudmundsson, Kean. Allenatore Vanoli.

Arbitro : Guida di Torre Annunziata.

Rete : st 3’ Sorensen.

Note : ammoniti Mandragora, Pongracic, Circati, Corvi.

Parma. Con una rete di Sorensen il Parma batte la Fiorentina e compie un balzo nella corsa salvezza. Viola ancora ultimi, il successo (5-1) con l’Udinese è già dimenticato. Vanoli traballa. Pochi acuti nel primo tempo, più pericolosi i padroni di casa. Tanti errori da ambo le parti, stop sbagliati, passaggi fuori misura, c’è paura di perdere. La Fiorentina si fa vedere in area solo con Kean, troppo isolato. A inizio ripresa Parma avanti con Sorensen. Vanoli inserisce Piccoli ma la Fiorentina non produce vere occasioni e gli emiliani ritrovano il successo al Tardini: mancava da settembre. Paura nel recupero per l’ex cagliaritano Piccoli, rimasto a terra per un paio di minuti a causa di un colpo al torace in un duro scontro di gioco. Apprensione tra compagni e avversari e sugli spalti, poi la punta si è rialzata ed è uscita tra gli applausi.

