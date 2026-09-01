Tre giorni assieme a San Basilio 

Tre giorni di festa a Serri per il patrono San Basilio Magno con tanti appuntamenti organizzati da un comitato di giovani, dalla Pro Loco e dal Comune.

I festeggiamenti religiosi e civili sono cominciati lunedì con la celebrazione della messa e la processione per le vie del paese e termineranno oggi con l’intrattenimento dedicato ai bambini e la musica, soprattutto a fine serata con iniziative che coinvolgeranno grandi e piccini.

Quella di San Basilio è una festa particolarmente sentita nel piccolo paese del Sarcidano. Fino agli anni Cinquanta era anche associata a una fiera che si svolgeva nel centro storico e alla quale partecipavano tanti devoti che arrivavano dai paesi vicini. La statua di San Basilio ha una cavalletta in argento perché il santo liberò il paese e le campagne da questa piaga.

Due sono i simulacri custoditi nella parrocchiale: uno più grande, realizzato a Ortisei in Trentino e utilizzato durante i festeggiamenti, l’altro molto più piccolo e antico, collocato nella nicchia dell’altare maggiore e portato in processione raramente, solo in caso di gravi calamità.

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