VaiOnline
Villasimius.
05 marzo 2026 alle 00:29

Trasferito un vigile, polemica con il sindaco 

Il comandante Casu scrive ai dipendenti comunali: «Un atto scorretto e illegittimo» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È scontro tra il comandante della polizia locale Pier Luigi Casu e il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì. In un quadro di rapporti tesi già da tempo, il motivo sarebbe il trasferimento temporaneo (e anche parziale, tre giorni la settimana) di un vigile all’ufficio Finanziario. Una decisione che, secondo il comandante, oltre ad essere stata presa all’improvviso e senza alcun coinvolgimento, rappresenterebbe un’ingiustizia e un duro colpo per la polizia locale. Casu l’ha scritto senza giri di parole in una lettera inviata a tutti i dipendenti comunali: «Un atto scorretto e illegittimo – si legge nel documento che il comandante si riserva di inviare all’intero Consiglio, al prefetto e alla Procura –, l’ultimo di una lunga serie». Sempre secondo Casu, non corrisponderebbe al vero che il trasferimento sia stato deciso «per garantire servizi essenziali» perché, a differenza della polizia locale, quell’ufficio «non rientra fra quelli riconosciuti e individuati come servizi essenziali». Per di più, «l’ufficio al quale l’agente è destinato – dice ancora – risulta quasi totalmente esternalizzato».

La contestazione

L’atto sarebbe dunque illegittimo «se non nullo – aggiunge – perché redatto da persona priva di titolo» (la firma è del segretario comunale, ndr): «La polizia locale, e quindi i suoi appartenenti, sono gerarchicamente inquadrati alle dipendenze del comandante. A sua volta il comandante risponde al sindaco dell’addestramento e dell’impiego degli operatori di polizia locale». Non andrebbe bene neppure il servizio ibrido, «che non è contemplato da alcuna norma» per quanto riguarda la polizia locale. L’assenza di questa persona, una figura amministrativa «non sostituibile», esporrebbe i vigili «ad una inevitabile paralisi». Tutto questo «sembrerebbe una strategia per depotenziare la polizia locale». Per scongiurare la paralisi «i turni di servizio – conclude il comandante – continueranno a prevedere l’intero organico».

La replica di Dessì

Il sindaco replica in maniera secca alle contestazioni mosse nella lettera. «Punto primo - sottolinea Dessì - il trasferimento è giustificato per esigenze di servizio, come specificato nella nota del segretario. Punto secondo, il provvedimento è legittimo perché il segretario è anche il responsabile del personale. Punto terzo, le scelte sul personale sono previste nel piano del fabbisogno 2026-28. È prevista l’assunzione di un agente a tempo indeterminato, del vicecomandante a scavalco e ulteriori 16 agenti a tempo determinato». Agenti che si aggiungono agli otto a tempo indeterminato. «Anche dopo l’assegnazione temporanea di un agente all’ufficio Tributi - conclude - a regime dispone per le esigenze di servizio di 23 unità. Un piccolo esercito di vigili che qualsiasi Comune vorrebbe».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 