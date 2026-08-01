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02 agosto 2026 alle 00:51

Trapianto di cornea: intervento chirurgico innovativo 

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Trapianto di cornea con ripristino della sensibilità e nutrimento: per la prima volta in Sardegna, all’Azienda ospedaliero universitaria è stato eseguito questo tipo di intervento chirurgico. L’operazione è stata realizzata su una donna di 53 anni da un’équipe multidisciplinare composta da Giuseppe Giannaccare (direttore dell’Oculistica del San Giovanni di Dio), dall’oculista Alberto Cuccu e da Filippo Boriani della Chirurgia plastica e microchirurgia del Policlinico.
L’intervento è rivolto a pazienti con forme gravi di cheratopatia neurotrofica, una malattia in cui la cornea perde la propria sensibilità e diventa più fragile, esposta a lesioni e ulcerazioni che possono compromettere seriamente la vista. In questi casi, come evidenziano dall’Azienda ospedaliero universitaria, non basta sostituire il tessuto danneggiato: è fondamentale anche favorire il recupero dei meccanismi naturali di protezione dell’occhio. Per questo la procedura combina il trapianto della cornea lesionata con il trasferimento di fibre nervose sane dall’altro lato del volto, con l’obiettivo di restituire progressivamente sensibilità e protezione alla superficie corneale.

Il risultato è il segno di un percorso di ricerca già avviato. Il gruppo guidato da Giannaccare ha ottenuto un riconoscimento nazionale con la vincita di un bando di ricerca finalizzata del ministero della Salute, con la Regione Lombardia, l’Asst Santi Paolo e Carlo di Milano e l’Irccs Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna. Il progetto, finanziato con 400mila euro, studia nuove strategie biologiche e chirurgiche per migliorare la sopravvivenza della cornea nei pazienti che hanno perso l’innervazione corneale.

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