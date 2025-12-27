VaiOnline
Sestu.
28 dicembre 2025 alle 00:07

Transenne e buche, protestano i residenti 

Sono tornate le transenne in via Genova a Sestu, e non era passato neppure molto tempo dall’ultima volta. Abbondano le proteste dei residenti: d’estate infatti la strada era stata chiusa per una serie di scavi legati a lavori di Enel e di Abbanoa per tre settimane. Ma il ripristino dell’asfalto non è durato a lungo. Tempo qualche mese e ai primi di dicembre è comparso un buco così grande da rischiare di finirci con tutte le scarpe. Il problema, fanno sapere gli uffici comunali, è stato segnalato alle ditte che hanno svolto i lavori. Intanto il Comune ha fatto transennare il punto.

Ancora disagi in una strada molto stretta e priva di marciapiedi, abitata anche da persone anziane o disabili. In base al regolamento comunale spetta alle ditte che hanno fatto lavori ripristinare tutto com’era prima e a regola d’arte. Non resta dunque che aspettare, con pazienza visti anche i tempi più lunghi dovuti alle feste. Il caso non è l’unico in città. Proteste anche in via Brigata Sassari, ricca di buche e dove un'auto ha colpito, tempo fa, delle transenne, buttandole giù. Stessa situazione anche in via Montegrappa poco lontano, dove una buca è delimitata da transenne da mesi ed è stata colpita da qualche auto. Infine in via Leopardi, le transenne delimitavano una buca che è durata diverso tempo. I residenti si lamentano sui social, e in tanti hanno inviato pec al Comune, o utilizzato l'app Municipium. Per il prossimo anno inoltre è previsto il rifacimento dell'asfalto in diverse strade. Il Comune cerca dunque di gestire queste situazioni come possibile, ma dipendono dunque anche da fattori esterni.

