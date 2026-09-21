Tranciato un cavo ottico: bloccati gli aeroporti da New York a Boston 

NEW YORK. Un problema tecnico alla torre di controllo di Philadelphia ha bloccato ieri gli aeroporti di New York, per cui è stato disposto un “ground stop”. Interessati gli scali di La Guardia, Newark Liberty e John F. Kennedy International. Problemi anche al Logan di Boston e allo stesso scalo di Philadelphia, dove si sono registrati ritardi di ore.

Solo dopo le 21, ora italiana (le 15 sulla East Coast degli Stati Uniti) la Federal Aviation Administration ha annunciato la graduale ripresa dei voli in alcuni dei principali aeroporti. Il problema è stato individuato in un cavo in fibra ottica tagliato per errore durante i lavori in un cantiere in New Jersey. Mentre i voli hanno cominciato a riprendere a New York e Boston, secondo la Faa gli stop sono rimasti in vigore a Newark e Philadelphia. I disagi sono arrivati in un momento particolarmente delicato per il traffico aereo della regione: circa 130 capi di Stato e di governo e decine di ministri stanno arrivando a New York per la settimana di alto livello dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. L'amministratore della Faa Bryan Bedford ha spiegato ai giornalisti che anche una linea in fibra ottica di riserva è stata accidentalmente tranciata, rendendo necessaria una significativa riduzione dei voli.

Il guasto a Philadelphia ha seguito di poche ore quello che ha messo nuovamente in ginocchio il traffico aereo in Gran Bretagna, a pochi giorni da un altro episodio simile: stavolta l’avaria alle reti di controllo aereo ha colpito soprattutto i collegamenti con la Scozia e l'Irlanda del Nord, per via di un intoppo nel centro di Prestwick..

RIPRODUZIONE RISERVATA