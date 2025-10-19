VaiOnline
Incidente.
20 ottobre 2025 alle 00:16

Tragedia al rientro dalle Cortes, muore in auto ventenne di Ghilarza  

Doveva essere una giornata spensierata alle Cortes di Sorgono, invece si è trasformata in tragedia: nella notte tra sabato e domenica, l’auto sulla quale viaggiava Nicola Atzori, 20 anni di Ghilarza, è uscita fuori strada vicino a Nughedu Santa Vittoria, finendo su un albero. Il giovane è morto sul colpo mentre gli altri tre amici che erano con lui sono stati ricoverati ma non corrono pericolo di vita. A Ghilarza annullati i festeggiamenti in onore di San Raffaele nel novenario di San Serafino.

a pagina 2

