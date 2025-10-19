VaiOnline
Vaticano.
20 ottobre 2025 alle 00:15

Il Papa proclama sette santi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

città del VATICANO. Settantamila fedeli a San Pietro per la canonizzazione di sette beati. Tra loro Bartolo Longo, laico, fondatore del santuario di Pompei. Ma la geografia della santità va dall’Armenia alla Papua Nuova Guinea, passando per il Venezuela che ha visto la proclamazione dei primi due santi della sua storia. Leone parla di «una grande festa della santità», senza dimenticare però i drammi del mondo, a partire dalle guerre. E all’Angelus lancia un nuovo appello per la Terra Santa, l’Ucraina e il Myanmar. «Dio conceda a tutti i responsabili saggezza e perseveranza per avanzare nella ricerca di una pace giusta e duratura», dice. Il Papa ha indicato al mondo, nella giornata missionaria, nuovi esempi di santità: non sono «eroi, o paladini di qualche ideale, ma uomini e donne autentici». Oltre a Longo sono state canonizzate suor Maria Troncatti e suor Vincenza Maria Poloni. E poi Ignazio Choukrallah Maloyan, arcivescovo armeno ucciso nel genocidio del 1915, José Gregorio Hernandez, il medico venezuelano al servizio dei poveri, e la sua connazionale suor Carmen Rendiles Martínez. E poi il laico Peter To Rot, il primo santo della Papua Nuova Guinea.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

Schianto fatale, muore un ventenne

Nicola Atzori di Ghilarza è stato sbalzato fuori dall’auto, finita contro un albero 
Valeria Pinna
Fasi

Emigrati, il congresso finisce nel caos

Scrutinio infinito per il voto sulla presidenza, alla fine vince Mossa ma è polemica 
Cristina Cossu
La tragedia

Assalto al pullman dei tifosi, un morto

Pietre e mattoni contro i sostenitori del Pistoia basket: la vittima è un autista 
Parigi

Colpo al Louvre, panico tra i visitatori

Una banda di ladri incappucciati porta via il tesoro di Napoleone 