Schianto fatale, muore un ventenne 

Una serata spensierata alle Cortes di Sorgono. Un selfie prima di rientrare verso casa e quello scatto resterà l’ultimo sorriso di Nicola Atzori. Il 20enne di Ghilarza ha perso la vita nella notte fra sabato e domenica in un incidente alle porte di Nughedu Santa Vittoria. L’auto, su cui viaggiava insieme a tre amici, è uscita fuori strada finendo contro un albero. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, feriti il conducente e gli altri amici che si trovano ricoverati negli ospedali di Nuoro e Oristano. La Procura intanto ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità.

Lo schianto

Sarebbe dovuto essere un fine settimana di festa per i quattro ragazzi di Ghilarza che avevano deciso di trascorrere la serata nel centro del Mandrolisai. Ma tutto l’entusiasmo e l’allegria si sono spenti improvvisamente fra i tornanti della strada Provinciale 15, a pochi chilometri da Nughedu Santa Vittoria. I segni della frenata sull’asfalto raccontano che il conducente (22 anni di Ghilarza) ha perso il controllo della Wolkswagen Tiguan all’altezza di una curva: l’auto è finita contro il guard rail, poi si è ribaltata dopo un impatto violentissimo su un leccio ai lati della strada.

I soccorsi

Sono stati due vigili del fuoco in pensione, di passaggio su quella strada, a dare l’allarme e prestare i soccorsi in attesa dell’arrivo del 118. Secondo una prima ricostruzione, Nicola Atzori è stato sbalzato dal sedile del passeggero e lo schianto non gli ha lasciato scampo. Per lui non c’è stato nulla da fare, i medici hanno potuto constatarne solo la morte. Gli altri tre ragazzi sono stati soccorsi, due in condizioni più critiche sono stati accompagnati al San Francesco di Nuoro mentre quello meno grave è stato ricoverato al San Martino di Oristano. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Abbasanta che hanno collaborato con il personale sanitario per i primi soccorsi e poi hanno messo in sicurezza l’area. I carabinieri hanno effettuato i rilievi e intanto la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Un atto dovuto, poi in base all’esito degli altri accertamenti potrebbe profilarsi l’accusa di omicidio stradale per il conducente.

Gli altri scontri

Ieri sera un altro grave incidente lungo la Statale 442 all’incrocio con la Provinciale per Usellus: una moto si è scontrata con un’auto. Il motociclista, un 60enne di Serrenti è stato ricoverato al Brotzu di Cagliari ma non sarebbe in pericolo di vita. Illesa la donna che viaggiava con lui e il conducente dell’auto; sul posto i carabinieri di Mogoro. Una ragazza di Arborea invece è rimasta ferita in un incidente nelle strade della Bonifica ed è ricoverata al San Martino.

