Sulle strade di Asiago un’altra strage di giovani: 3 vittime 

Uno schianto in una rotatoria e una strage che si è portata via tre ragazzi di vent'anni. Più o meno nelle stesse ore del drammatico incidente in cui ha perso la vita il giovane di Ghilarza Nicola Atzori, ad Asiago è toccata la stessa terribile sorte a tre suoi coetanei. Insieme ad altri due amici erano a bordo di una Peugeot 207 e tornavano da Lavarone, in Trentino, dove si erano recati per una serata di festa.

Erano ormai a breve distanza dal comune della provincia vicentina quando, affrontando una rotonda, l’auto ha toccato il cordolo che la delimita e ha praticamente preso il volo. È ripiombata sull’asfalto dopo aver superato anche la fontana col gallo cedrone posizionata in mezzo all’incrocio. «L’auto scendeva a velocità folle», ricostruisce il sindaco Roberto Rigoni Stern, dopo aver visto le immagini di una telecamera di videosorveglianza. «Siamo rimasti allibiti - racconta ancora il primo cittadino - dal fatto che cinque secondi prima dell'impatto è transitata un'altra vettura, che ha rischiato di essere travolta dalla Peugeot. Poteva essere una tragedia ancora più grave».

Quella rotonda si è trasformata nel trampolino di una carambola mortale, nonostante fosse stata costruita di recente proprio per aumentare la sicurezza, vista la pericolosità dell'incrocio. All'arrivo dei soccorritori, intrappolati tra le lamiere e già privi di vita, c'erano Riccardo Gemo, Nicola Xausa e Pietro Pisapia: appassionati sciatori i primi due, freschi ventenni; aspirante barman il terzo, vicino ai 21 anni. Salvi per miracolo gli altri due passeggeri. Il primo, Mirko Bez, era a sua volta sciatore: ieri era il suo ventunesimo compleanno, festeggiato insieme ad altri amici conosciuti sulle piste e nella vita di tutti i giorni. Ora è ricoverato in terapia semiintensiva all'ospedale di Bassano, ha subito un lieve ematoma subdurale. A Bassano è stato mandato anche il ventunenne Otto Pasini, che inizialmente era stato portato apparentemente illeso al pronto soccorso di Asiago: è in osservazione breve intensiva, per escludere fratture acute vista la dinamica terribile dello schianto.

Nel fine settimana altri incidenti fatali hanno sconvolto Pesaro, dove un 25enne è morto investito da un'auto, e Pistoia, per un 17enne che ha perso la vita nello schianto tra la sua moto e una vettura.

