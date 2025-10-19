Assalto al pullman dei tifosi, un morto 

Rieti . Una sassaiola contro il pullman, un assalto finito in tragedia con la morte del secondo autista, colpito da una pietra che ha sfondato il parabrezza. Era da poco terminata la partita di A2 a girone unico che aveva visto la vittoria della squadra di basket di Pistoia a Rieti, contro la formazione locale, la Sebastiani Basket. Il pullman dei tifosi ospiti stava lasciando la città dopo l’incontro, quando, lungo la superstrada Rieti-Terni, all’altezza dello svincolo di Contigliano, è stato preso d’assalto da alcuni tifosi del Rieti con un lancio di pietre, mattoni e oggetti.

Tensioni sugli spalti

Vano è stato il tentativo, da parte degli operatori del 118, di rianimare l’uomo colpito, morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. A ucciderlo sarebbe stata una pietra che ha oltrepassato, sfondandolo, il parabrezza del mezzo. Il parabrezza è incrinato, ma non rotto, anche dal lato del posto di guida. Assieme ai soccorritori sono arrivate anche diverse pattuglie di carabinieri e polizia che hanno cominciato a raccogliere le testimonianze dei tifosi del Pistoia. Subito è cominciata la caccia agli aggressori che, secondo quanto risulta dalle prime testimonianze, sarebbero stati incappucciati. Durante la gara al PalaSojourner si erano già registrati momenti di tensione sugli spalti, con l’intervento delle forze dell’ordine per separare le tifoserie.

Il dolore

«Quanto accaduto al termine della gara contro la Estra Pistoia ci lascia sgomenti. Il pullman che trasportava i tifosi ospiti, sulla strada del rientro, ha subito un atto inqualificabile», ha scritto con una nota il presidente della Sebastiani basket Rieti, Roberto Pietropaoli. «La Sebastiani», ha aggiunto, «si dissocia completamente da quanto accaduto ed esprime il più sincero cordoglio e la propria vicinanza alla famiglia dell’autista tragicamente scomparso. Si tratta di un un fatto gravissimo sul quale gli inquirenti, dei quali abbiamo piena fiducia, faranno luce. Ci troviamo a parlare di fatti che nulla hanno a che vedere con lo sport, e totalmente distanti dai valori che ogni giorno, come club, cerchiamo di portare avanti».

