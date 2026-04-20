Tra Lecce e Fiorentina un pari utile solo per la viola 

Lecce 1

Fiorentina 1

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (40’ st Ndaba); Ramadani, Ngom (12’ st Gandelman); Pierotti, Coulibaly, N'Dri (12’ st Banda); Cheddira (12’st Stulic). Allenatore Di Francesco.

Fiorentina (4-3-3) : De Gea; Dodò, Pongracic, Ranieri Gosens (11’ pt Balbo); Mandragora, Fagioli (35’ st Fabbian), Ndour (30’ st Brescainini); Harrison (30’ st Fazzini), Piccoli, Gudmundsson (15’ st Solomon). Allenatore Vanoli.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Reti : pt 30’ Harrison; st 26’ Tiago Gabriel.

Note : ammoniti Pierotti, Pongracic, Tiago Gabriel, De Gea, Fazzini, Solomon.

Lecce. La Fiorentina segna e tenta il colpaccio, il Lecce reagisce e nella ripresa pareggia limitando i danni. La sfida allo stadio Via Del Mare finisce in parità ma il punto è più utile per i viola, che salgono a quota 36 punti e consolidano la posizione salvezza: la squadra di Vanoli è 15esima a +8 sulle due terzultime, la Cremonese e proprio quella salentina, che invece avrebbe dovuto vincere per scavalcare i lombardi e portarsi in zona sicura. Il pari non fa male neanche al Cagliari, che mantiene un vantaggio di 5 lunghezze sulla zona retrocessione.

La gara

I giallorossi comunque interrompono un digiuno di reti che durava da tre gare e hanno mostrato una grinta che fa ben sperare per i prossimi impegni. Il primo dei quali li vedrà impegnati in casa del Verona, ultimo col Pisa e disperato. La Fiorentina perde subito Gosens per infortunio e al 18’ Fagioli nega il gol a Cheddira con un salvataggio sulla linea di porta. Al 29’ è Falcone a parare un tiro di Mandragora. Poi al 30’ arriva lo splendido gol di Harrison, al suo primo centro in maglia viola con un tiro a giro imparabile. Al 38’ Piccoli spreca il raddoppio.

Ripresa

Nel secondo tempo al 25’ De Gea respinge in corner la conclusione di Banda al 70’ e proprio sul calcio d’angolo Tiago Gabriel pareggia di testa. Il Lecce spinge e cerca i tre punti senza però riuscire a trovare il colpo vincente. I padroni di casa agganciano la Cremonese al terzultimo posto con 28 punti, la Fiorentina è quasi salva.

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