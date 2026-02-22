Tra i tulipani di Lu in visita l’attrice Maria Grazia Cucinotta 

Ospite d’eccezione al Giardino di Lu di Pimentel: l’attrice Maria Grazia Cucinotta ha visitato lo spazio creato da Maria Fois Maglione in nome della figlia Luena, scomparsa a causa di un tumore, e che ora si prepara ad aprire al pubblico con la fioritura dei suoi celebri tulipani in vendita per finanziare la ricerca scientifica. «Mi aveva promesso tempo fa che sarebbe venuta a trovarci, ma i suoi impegni non glielo avevano permesso. Quando, in questi giorni, mi ha chiesto se poteva farci visita non potevo dirle di no. È stata una bellissima sorpresa» dichiara la presidente dell’associazione Fois Maglione.

Le due donne si sono conosciute sui social grazie a una statuetta realizzata dalle sorelle ceramiste Ariu, vinta da Fois Maglione in occasione del Premio Barrosa dell’anno e che, secondo l’attrice, le somigliava. «Dopo aver visto una mia foto con in mano la statuetta, la Cucinotta ha fatto delle ricerche online sul nostro Giardino e ha iniziato a seguirci. Da lì è cominciato un rapporto sincero, ci sentiamo spesso» prosegue la donna. Le volontarie dell’associazione sono al lavoro per la prossima apertura, prevista tra una ventina di giorni. Nel frattempo è già spuntato, in anticipo rispetto al solito, il primo tulipano rosa all’interno dell’area dedicata alle donne morte di tumore. «La pioggia ha trasformato il Giardino in una grande pozzanghera. È già spuntato il primo tulipano, ma non è ancora periodo. Sicuramente la fioritura anticiperà», chiude Fois Maglione. (y. m.)

