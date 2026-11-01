tra Capoterra e Gioventù sarroch vincono le difese 

Capoterra 0

Gioventù Sarroch 0

Capoterra : Toro, S. Mattana, Cao, Chessa, Licciardi, Congiu (86’ Prost), Pisano, A. Mattana, Murru (46’ Pisanu, 59’ Garau), N. Mattana (87’ Tidu), Pinna. Allenatore Canosa.

Gioventù Sarroch : Diaz, Strazzera, Conti (82’ Balistreri), Demeglio (67’ Piroddi), Mereu, Maganuco, Marcon (80’ Corda), Sabatel, Sismondi, Melis, Souza (56’ Orru). Allenatore Falco.

Arbitro : D’Elia di Cagliari.

Tanto agonismo e divertimento in campo ma nessun gol nel derby della Sulcitana. Si chiude a reti bianche tra Capoterra e Gioventù Sarroch, un risultato che di fatto premia di più la squadra ospite, capace di muovere la classifica dopo cinque sconfitte. Punto importante anche per i biancorossi, che mantengono l’imbattibilità tra le mura amiche. Prevalgono soprattutto le difese: per il Sarroch Strazzera (grande ex di turno) fa valere la leadership che lo ha sempre contraddistinto. Per il Capoterra l’esperienza di Chessa ha fatto la differenza nel mantenere inviolata la porta di Toro. Pinna nel primo tempo va vicino al gol con un bel tiro da fuori respinto da Diaz e nella ripresa ci riprova sugli sviluppi di calcio d’angolo ma non è fortunato. Sponda Sarroch ci provano Melis e Mereu senza però trovare la via del gol.

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