Tour, Del toro trionfa a Barcellona: Pogacar gentiluomo gli concede la vittoria, l'arrivo insieme al traguardo 

Barcellona. Una tappa che poteva essere pirotecnica si rivela molto più tattica del previsto e sullo strappetto finale di Barcellona spunta l'uomo che non ti aspetti. È Isaac Del Toro, che imbocca a tutta gli ultimi 700metri per lanciare il suo capitano Tadej Pogacar. Ma il messicano va talmente forte da far male alla maglia gialla Jonas Vingegaard - il danese riesce comunque a conservarla - e così lo sloveno morde il freno e si trasforma in gentiluomo, concedendola vittoria al suo pretoriano. Lunghissimo, e intenso,l'abbraccio tra i due Uae Emirates-Xrg dopo il traguardo, con il giovane sudamericano che non sta nella pelle per il suo primo sigillo al Tour de France.

La corsa

La seconda frazione della Grande Boucle, ancora tutta interra catalana, parte da Tarragona con un percorso dasimil-classica, che prevede vari passaggi sul circuito finaledel Montjuic. Vanno in fuga in tre, Molenaar, Engelhardt e Vanden Broek, ma il loro destino, tanto, è chiaro fin da subito. A controllare la corsa ci si mette subito la formazione emiratina, passano i giri, passano gli strappi e l'attacco tanto atteso,però, non c'è. Si arriva così ai -700 con un Del Toro indiavolato che crea un buco fin dasubito nell'ascesa conclusiva. Rimangono in 4, Vingegaard accusa il colpo e cede qualche metro, mentre Pogacar controlla e decide che la strada dell'altruismo è la migliore. Rallenta e fa tagliare il traguardo per primo al sudamericano, che avrà tempo per restituirgli il favore. Il Tour ritornerà in Francia, con una tappa di media montagna da 3850 metri di dislivello e arrivo in salita a Les Angles. Niente di impossibile, ma sarà ancora terreno per gli stessi protagonisti di Barcellona.

La classifica 1. Jonas Vingegaard (Dan, Visma-Lease a Bike), 2. Tadej Pogacar (Slo, Uae Emirates-Xrg) a 6’’, 3. Remco Evenepoel (Bel, Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 15’’, 4. Isaac del Toro (Mex, Uae Emirates-Xrg) a 16’’, 5. Juan Ayuso (Spa, Lidl-Trek) a 19’’.

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