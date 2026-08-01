Tortu è in dubbio per gli Europei 

ROMA. «Non ho ancora iniziato a correre, sono qui per fare riabilitazione e farmi vedere dallo staff della nazionale, vediamo se riuscirò a fare la staffetta, sicuramente non farò i 200 se dovessi partire per gli europei di Birmingham». Lo ha detto il tempiese Filippo Tortu, oro olimpico nella 4x100 di Tokyo, a margine del raduno delle staffette azzurre a Roma. «La settimana prima degli italiani ho sentito un colpo prima della curva, pensavo di essermi stirato ma non ci sono lesioni. Ho un'elongazione però sento ancora dolore. Martedì a fine raduno a Roma deciderò se partire o meno». Infine, sulla nomina di portabandiera ai Giochi del Mediterraneo: «Una bella notizia in questo periodo difficile. Mi ha chiamato Buonfiglio, e gli ho potuto solo dire che darò l'esempio. Porterò i valori e la passione che mi ha portato fin qui», ha assicurato.

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