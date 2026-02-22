tortolì, colpo salvezza 

Calangianus 0

Tortolì 1

Calangianus (4-4-2) : Congiunti, P. Serra, Secci, Valentini (42’ st Pirina), Dombrovoschi, Giagheddu, F. Mamia, Tamponi (27’ st Ruiz Sanchez), Moreo, Perez, Mauro. In panchina Coscione, Asara, Delogu, A. Mamia, A. Tusacciu, Paciurea, Inzaina. Allenatore Marini.

Tortolì (4-4-2) : Tangianu, Poli (13’ st F. Serra), Lahrach, Loi (13’ st Manconi), Contu (37’ st Moreno), Del Piccolo, Orrù, Sulis, Aiana, Ferrareis (25’ st Cocco), Menseuez. In panchina Doumboya, Scarpato, Nieddu, De Zan, Forense. Allenatore Giordano.

Arbitro : Mattu di Oristano.

Rete : st 40’ Lahrach.

Note : ammoniti Loi, Lahrac, Ferrareis, Aiana, Perez.

Calangianus. La classifica a dir poco corta non permetteva al Calangianus di accontentarsi ma imponeva di puntare senza mezzi termini al successo. Ancor di più al Tortolì, invischiato pesantemente nelle retrovie della classifica. Che alla fine ha portato a casa i tre punti.

In realtà quella vista al “Signora Chiara” è stata più una squadra votata più al non prenderle che a darle. E per l’ennesima volta si è avuta conferma di quanto il calcio sia imprevedibile: da una parte un Calangianus che ha cercato, specie nel primo tempo, di portarsi in vantaggio, con la clamorosa traversa dopo 2’ del bravo Perez (forse il legno sta ancora tremando) e poi altre quattro situazioni che meritavano di essere coronate dal gol; sull’altro fronte gli ospiti che, sì e no, si sono presentati in avanti tre o quattro volte pescando con Lahrach al 40’ della ripresa il jolly che ha permesso loro di conquistare molto più di quanto in realtà avrebbero meritato.

È la seconda volta in questa stagione che una squadra ogliastrina porta via dalla Gallura l’intera posta: vi riuscì il Lanusei senza discussioni, ma ieri la fortuna ha girato le spalle ai padroni di casa. In questi casi si dice che “il calcio è anche questo”. I giallorossi di Marini conservano nonostante tutto 4 punti di vantaggio sulla zona playout. Quelli di Giordano con questo insperato successo raggiungono la fascia degli spareggi a 24 punti.

Appuntamenti difficili per entrambe domenica prossima: Calangianus a Buddusò per il derby; Tortolì in casa contro la vice capolista Ilvamaddalena.

