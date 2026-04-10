Torres, spallata ai playout? 

Sassari. È una giornata che può risultare determinante per la salvezza quella odierna, con la Torres impegnata in uno degli anticipi sul campo del Pineto (14.30). Quinta in classifica e coi playoff già opzionati, la squadra abruzzese ha spesso fatto risultato pieno in casa contro le formazioni della parte destra della classifica. D'altro canto i rossoblù di Greco sono in serie positiva da cinque turni: due vittorie e tre pareggi. Con un altro successo la permanenza in serie C diventa certa anche se non ancora matematica.

La situazione

La Torres è quartultima, a +14 sul Pontedera: se ottiene almeno un punto col Pineto e i toscani perdono domenica col Ravenna, significa che il distacco non può scendere sotto i 9 punti e quindi lo spareggio Torres-Pontedera non si disputerebbe. Bisogna però considerare che con un solo punto la squadra sassarese non è certa di restare quartultima ma resta a portata di sorpasso di Sambenedettese e Bra. La Sambenedettese riposa, mentre il Bra (a-4 dai rossoblù) gioca oggi a Campobasso e se perde diventano minime le possibilità che possa soffiare il quartultimo posto alla squadra sassarese.

Il confronto odierno

All'andata il Pineto aveva adottato una tattica molto ostruzionistica con tanti falletti e perdite di tempo che avevano innervosito la Torres. Era finita 1-1, risultato strettissimo per Mastinu e compagni che avevano dominato nella prima mezzora.

Questa volta dovrebbe essere una gara più aperta, perché gli abruzzesi vogliono comunque restare nelle posizioni alte dei playoff. Il tecnico dei padroni di casa Tisci sembrapropendere più per la difesa a tre che quella a quattro utilizzata spesso nel girone d'andata. C'è quindi la possibilità di una disposizione tattica a specchio.

Nella formazione sassarese sono disponibili gli esterni Zecca e Liviero, che saranno impiegati probabilmente nella ripresa, mentre sconta un turno di squalifica il centrocampista Masala. L'attacco del Pineto incute meno timore dopo la partenza a gennaio per Catania del bomber Bruzzanioti che aveva quasi un gol di media a partita. La difesa potrebbe soffrire poi dellla rapidità di Sorrentino e Di Stefano. Difficile ci siano variazioni nell'undici iniziale rispetto alla squadra che ha battuto il Livorno per 3-1 prima della giornata di riposo.

Probabile formazione

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Sala, Giorico, Mastinu, Zambataro; Di Stefano, Sorrentino; Luciani. Allenatore Greco

RIPRODUZIONE RISERVATA