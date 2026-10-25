Torres più forte della malasorte 

Torres 2

Guidonia 0

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Berto, Antonelli, Zanandrea (38’ st Scaringi); Zecca, Brentan, Mastinu (31’ st Giorico), Corsinelli; Masala, Carboni (28’ st Liviero); Bunino. In panchina Tirelli, Sotgiu, Tribuna, Fini, Palazzo, Pinna, Mulas, Migheli. Allenatore Greco.

Guidonia (3-5-2) : Drago; Esempio, Baroni, Borghini; Viteritti (20’ st Enrico), Murgia (13’ st Giannotti), Celeghin (40’ st D’Urso), Tascone (13’ st Mastrantonio), Zappella; Ferrari, Spavone (13’ st Vertainen). In panchina Liguori, Stellato, Malomo, Sannipoli, Santoro, Ronetto, Frascatore. Allenatore Ginestra.

Arbitro : Migliorini di Verona.

Reti : nel primo tempo 16’ Bunino; nella ripresa 11’ Carboni.

Note : recupero 4’ pt. Spettatori 2.470 (13 ospiti).

Sassari. Più gli infortuni dovrebbero mandarla giù e più la Torres riesce a tirarsi su. Tre punti di platino quelli ottenuti dalla dimezzata formazione sassarese contro il Guidonia Montecelio: 2-0. E non solo perché si raggiunge il quarto posto in classifica. Una prova davvero strepitosa se si pensa che ai sette infortunati iniziali si è aggiunto anche Mastinu, caduto male dopo il ponte di un avversario e uscito dopo soli 25 minuti. Significativo che le reti siano state realizzate dai due soli giocatori offensivi rimasti: il centravanti Bunino e il trequartista Carboni, alla seconda rete personale.

Primo tempo

Su sviluppo angolo da fuori Mastinu calcia basso e angolato, coi pugni il portiere ospite Drago. Al 2’ Carboni si beve un difensore e dal fondo sinistro la mette sulla testa di Bunino che però si fa respingere il tiro. Al 5’ Corsinelli si libera con una finta ed esplode un tiro-cross che viene messo in angolo. Al 9’ il Guidonia continua l’azione nonostante la bandierina alzata e segna con Tascone ma è fuorigioco. Al quarto d’ora palla del portiere a Tasconi al limite dell’area per costruire l’azione, ma alle sue spalle arriva Brentan che lo anticipa sorprendendo il portiere: la palla finisce sul palo e Bunino è il più veloce a calciare in rete. È il gol del vantaggio.

Al 25’ Tascone fa ponte a Mastinu che cade male su una spalla, il giocatore prova a rientrare ma dopo due minuti si arrende. Guidonia pericoloso al 40’ con incornata sottoporta di Ferrari che finisce alta. Torres a un passo dal raddoppio al 43’ con il tiro di Masala ribattuto prodigiosamente dal portiere, riprende Zecca che conclude ma un difensore la devia in angolo

Secondo tempo

Nella ripresa al 7’ tiro di Murgia da dentro l’area: si oppone Zaccagno. La Torres raddoppia al 11’: Corsinelli per Carboni in area, è pressato ma stoppa benissimo e calcia a rete. Al 14’ Bunino scatta per 40 metri, entra in area e dal fondo tira, respinge il portiere, riprende Corsinelli, nuova parata poi Carboni che la offre a Zecca ma il tiro è sbilenco. Accorcia al 18’ il Guidonia Montecelio con Vertainen dopo un’azione a percussione, ma c’è una spinta evidente di Ferrari ai danni di Antonelli: annullato.

Torres scatenata in contropiede al 22’ con Zecca che va via a destra, poi serve al centro dove Bunino viene contrastato da un difensore: angolo. Al 27’ bel passaggio per Ferrari che a centro area calcia al volo in maniera sporca ma Zaccagno si tuffa e devia. Spreca ancora Ferrari al 32’ dopo un bello stop con tiro troppo alto. Il Guidonia preme, crea mischie, ma segna solo su fuorigioco, come Ferrari al 42’.

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