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Serie C.
21 aprile 2026 alle 00:16

Torres, nulla è ancora deciso 

Nelle ultime dieci gare 18 punti per l’Arezzo e 15 per i rossoblù 

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Sassari. Tenere un’andatura da settimo posto per un intero girone non è bastato per rimediare alla pessima partenza. La Torres ha solo 2 punti di vantaggio sulla Sambenedettese e deve evitare l’aggancio, vista la peggiore differenza reti negli scontri diretti. L’attuale quartultimo posto vale la salvezza diretta, visto l’enorme distacco sul già retrocesso Pontedera. «Mettiamo da parte la delusione e giochiamocela ad Arezzo», ha detto il tecnico Alfonso Greco al termine del pareggio interno contro il Gubbio.

La squadra sassarese ha già dimostrato di poter giocare alla pari contro chiunque: è stata l’unica formazione nelle ultime 16 gare capace di strappare un punto alla corazzata Ascoli. Per l’Arezzo è obbligato a vincere per salire in Serie B senza spareggi. L’altro lato della medaglia è che tutta la pressione è proprio sui toscani, che dopo avere comandato a lungo il girone corrono il rischio di vedersi “scippare” il primo posto dall’Ascoli.

Le condizioni

Un altro motivo per non dare per scontato il risultato dell’ultima giornata è lo stato di forma: nelle ultime dieci gare la capolista ha ottenuto 18 punti, la Torres 15. Cammino quindi simile tra le due formazioni, anche se la classifica presenta la sfida quasi come un testa-coda. Insomma, Mastinu e compagni hanno la possibilità di fare risultato sul campo di una squadra che non è una corazzata come il Cesena di due anni fa e neppure la solidissima Virtus Entella della stagione passata.

L’altra gara

Occhio poi allo scontro Vis Pesaro-Sambenedettese. Anzitutto è un derby, marchigiano, quindi una partita che dà stimoli a prescindere dall’importanza della classifica. Va poi detto che la Vis Pesaro sarà anche sicura dei playoff, ma ha pure la prospettiva di poter agganciare il settimo posto e anche questo potrebbe incidere sulle sue motivazioni.

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