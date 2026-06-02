Torres, l’unica certezza è Greco 

Pochi e mirati rinforzi, con un ritocco in basso alla carta d'identità. Il mercato della Torres seguirà questi binari. Con quali obiettivi è difficile ipotizzarlo dato che non è stata ancora ufficializzata la conferma del tecnico Alfonso Greco, nonostante si sia trovato l'accordo per un prolungamento di contratto per altre due stagioni, la prossima e quella 2027/28. Probabilmente lo slittamento dell'annuncio è dovuto proprio all'esigenza di concordare sulle ambizioni per il prossimo campionato.

La situazione

Il fatto di ripartire da un gruppo che confermerà almeno 11-12 giocatori dei 18 più utilizzati consentirà di avere un gruppo già testato che mette al riparo da false partenze. L'inserimento nei playoff promozione dovrebbe essere l'obiettivo, anche se c'è differenza tra lottare per le ultime posizioni degli spareggi per la serie B (dall'ottava alla decima posizione) ed essere tra le formazioni da podio come è riuscita a fare la Torres nella stagione scorsa (terzo posto) e in quella antecedente (secondo posto, il migliore di sempre nella Terza Serie).

Il Girone

Intanto è quasi completo il quadro delle partecipanti ai tre gironi della serie C. Il 7 giugno si saprà se va in serie B il Brescia o l'Ascoli, che era nel girone della squadra sassarese. Ritornano in Lega Pro il Pescara (promosso nel 2025) e la Reggiana (prima nel 2022) che la Torres ben conosce. Lo Spezia invece si è diviso tra girone A e B sino al 2012, così come il Livorno, che cinque anni fa ha dovuto ricominciare dall'Eccellenza per inadempienze finanziarie. Gli altri club che avranno ambizioni da alta classifica sono Ravenna, Perugia, Ternana, Campobasso e Ternana. Tutte società che a occhio dovrebbero contare su budget superiore a quello sassarese. Ecco perché le poche mosse sul mercato dovranno essere oculate.

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