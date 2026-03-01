Torres, la svolta non c’è 

Forlì 2

Torres 0

Forlì (4-3-3) : Martelli; Manetti, Palomba, Elia, Cavallini (31’ st Onofri); De Risio, Franzolini, Farinelli; Coveri (31’ st Ilari), Trombetta (37’ st Zagre), Selvini (21’ st Giovannini). In panchina Calvani, Veliaj, Mandrelli, Saporetti, Ripani, Greco, Spinelli, Scaccabarozzi, Rossi. Allenatore Miramari.

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno; Baldi, Antonelli, Nunziatini; Masala (15’ st Dumani), Brentan (1’ st Giorico), Mastinu, Liviero (15’ st Lunghi); Di Stefano, Sorrentino; Luciani. In panchina marano, Idda, Olajiwola, Bonin, Zambataro, Fabriani. Allenatore Greco

Arbitro : Iacobellis di Pisa.

Reti : pt 24’ e 44’ Franzolini.

Note : ammoniti Masala, Liviero, Cavallini, Dumani. Recupero: 3’ pt-5’ st. Spettatori 1.129 (70 ospiti).

Forlì. Sprecato anche il secondo match ball per uscire dalla zona playout. A Forlì la Torres si spegne inspiegabilmente dopo aver regalato la prima rete su un retropassaggio controllato male da Zaccagno. Subito il gol, nessuna reazione. Anzi, i rossoblù vengono sovrastati sul piano dell’aggressività da una formazione che nelle ultime nove giornate aveva vinto solo una volta. Le assenze per squalifica di Sala e per acciacchi fisici di Zecca e Zambataro (solo panchina) non bastano a giustificare una prestazione in controtendenza rispetto agli ultimi due mesi.

La cronaca

Pressing molto alto dei romagnoli che al 6’ ci provano da fuori con Farinelli: tiro molto angolato, si tuffa Zaccagno. Al 9’ contropiede sassarese con Sorrentino servito in area da Di Stefano, ma il portiere gli chiude lo spazio col corpo. Al 24’ la frittata: Zaccagno pasticcia coi piedi, Franzolini gli ruba palla e segna. Al 36’ traversone da destra di Masala ma Luciani incorna male. Zaccagno si riscatta al 44’ su Selvini in area piccola ma sul corner ancora Franzolini svetta di testa per il raddoppio. Nella ripresa il tecnico Greco cambia i due esterni: dentro Dumani e Lunghi. Occasione d’oro al 61’ quando, su traversone di Nunziatini, dal fondo Di Stefano mette in mezzo e di testa Sorrentino spreca colpendo male. Ancora Sorrentino ci prova all’85’ in un’area intasata: tiro a giro troppo morbido.

