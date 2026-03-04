VaiOnline
Serie C.
05 marzo 2026 alle 00:27

Torres, finalmente la luce 

I sassaresi battono il Guidonia e sono fuori dai playout 

Torres 2

Guidonia Montecelio 1

Torres (3-4-2-1) : Zaccagno, Idda, Antonelli, Nunziatini, Liviero (37’ st Fabriani), Giorico (1’ st Brentan), Mastinu (27’ st Masala), Zambataro, Sala, Di Stefano (27’ st Luciani), Sorrentino (43’ st Diakite). In panchina Marano, Petriccione, Lunghi, Dumani, Baldi, Zanandrea, Bonin, Olayiwola. Allenatore Greco.

Guidonia Montecelio (3-5-2) : Avella, Mule, Cristini, Esempio, Viteritti (32’ st Spavone), Sannipoli (20’ st Zappella), Santoro (32’ st Franchini), Tessiore (20’ st Tascone), Errico (1’ st Frascatore), Zuppel, Starita. In panchina Stellato, Toma, Russo, Bafaro, Vitturini, Franchini. Allenatore Ginestra.

Arbitro : Pizzi di Bergamo.

Reti : pt 31’ Sorrentino; st 22’ Mastinu, 36’ Zupplel (r).

Note : espulso Cristini al 35’ pt per fallo su Sorrentino lanciato a rete. Ammoniti Giorico, Antonelli. Spettatori 2.714 (7 ospiti).

Sassari. Il “Vanni Sanna” non è più un tabù. La Torres non abita più nella zona playout. La vittoria per 2-1 sul Guidonia Montecelio arriva al momento giusto. Non presto, dato che era dalla prima giornata di campionato che i rossoblù non vincevano davanti ai propri tifosi. Un successo più netto di quanto dica il punteggio, con un pizzico di sofferenza finale dopo il rigore generosissimo fischiato dall’arbitro a favore degli ospiti.

Cronaca

Al 5’ Sala va via di forza tra due difensori, resiste alla falciata di un altro e serve Sorrentino che al momento del tiro viene contrastato da un avversario. Ci provano Antonelli, Liviero, Sala e Mastinu ma con poca mira. Bella ripartenza al 31’: Liviero serve a destra per Di Stefano che verticalizza centralmente per Sorrentino, la punta dribbla anche il portiere e segna. Al 35’ lancio per Sorrentino che scatta, Cristini gli tira la maglia poco prima dell’ingresso in area: espulsione. Batte la punizione lo stesso attaccante e Avella alza la palla sopra la traversa. Sorrentino raddoppia al 45’ con un pallonetto sull’uscita del portiere ma viene segnalato il fuorigioco.

Nella ripresa, al 61’ Antonelli nell’area affollata prova a piazzarla col mancino: Avella respinge. La Torres raddoppia al 67’: Zambataro serve Mastinu dal limite che tira nell’angolo destro basso e la palla entra dopo una leggera deviazione. Al 70’ contropiede concluso in girata volante da Di Stefano: gran parata di Avella. Al 78’ l’arbitro concede il rigore per un contatto tra Antonelli e Zuppel. Trasforma lo stesso centravanti.

