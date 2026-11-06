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07 novembre 2026 alle 00:26

Torres, domani con il Latina manca anche Antonelli 

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«Dovremo essere lucidi nelle situazioni sporche». Il tecnico Alfonso Greco avvisa la Torres, che domenica ospita al “Vanni Sanna” il Latina nell'orario poco usuale delle 12.30. Che ha comunque un precedente bene augurante: il 2-0 inflitto all'Atalanta Under 23. Come ci si prepara a una gara all’ora di pranzo? «Facendo una colazione abbondante, dove bisogna aggiungere qualcosa rispetto al solito».

Dove invece non può abbondare la Torres è nell'organico. Per uno Scotto che rientra dopo un mese di stop per l'infortunio a una spalla (partirà dalla panchina) ecco che si ferma il difensore Antonelli per affaticamento muscolare. «È in dubbio, vediamo se riusciamo a recuperarlo», dice l'allenatore, ma obiettivamente le speranze di vederlo in campo sono ridottissime. Assenti le punte Di Stefano e Sorrentino, il trequartista Lunghi, il regista Mastinu, il centrocampista Pennington, i difensori Nunziatini e Kebbeh. “Undici per giocare li abbiamo. Per vedere il rientro di qualcuno dovremo aspettare un paio di settimane”.

Attenzione al Latina, squadra in risalita. L'avvio è stato mediocre: 4 punti in altrettante gare, con le sconfitte contro Ravenna e Gubbio, ma da sei giornate non perde e ha la prua è verso i playoff, che sono a un risultato di distanza. Mister Greco presenta il match così: “Sarà una gara difficilissima contro una squadra in salute, che ha gamba, intensità, pressa alta. Ci aspetta una partita sporca e noi dovremo essere lucidi nei momenti difficili, negli episodi”.

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