VaiOnline
Serie C.
03 febbraio 2026 alle 00:26

Torres, attacco stravolto 

Alla chiusura del mercato parte Musso e arriva Luciani  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sassari. Colpo di scena nella zona Cesarini del mercato di riparazione: arriva dalla vicecapolista Ravenna il centravanti Pierluca Luciani e lascia Sassari per Crotone l’attaccante Antonino Musso. Entrambe le operazioni si configurano come prestito. Non paga dell’ottimo momento di forma che l’ha portata a otto risultati utili consecutivi (miglior serie positiva aperta del girone), la Torres è intervenuta ancora per modificare la squadra.

Via vai

Luciani, classe 2002, è centravanti di buona stazza (alto 186cm) che nel Ravenna figura come terzo marcatore: 6 reti (con due rigori) in 15 partite. Prodotto del settore giovanile del Frosinone ha vestito anche le maglie di Guidonia Montecelio, Siena e Messina, dove nella stagione passata ha firmato 12 reti in 30 partite. Lo scambio Luciani-Musso è il colpo demolitore finale della strategia di mercato estiva, visto che ieri è stato ceduto in prestito anche il trequartista Michele Carboni scarsamente considerato dal tecnico Pazienza nei primi tre mesi.

Anche Carboni, un ventunenne con contratto sino al 2028, è stato ceduto in prestito all’Hamrun Spartans F.C., club che ha vinto negli ultimi cinque anni ben 4 volte lo scudetto di Malta. Insomma, del progetto iniziale rimane davvero ben poco considerato pure il rientro dell’esterno Liviero, l’ingaggio di tre nuovi giocatori e la partenza, compresi Musso e Carboni, di ben sei elementi.

Rinforzi preziosi

La gara di Terni ha dato modo all’allenatore rossoblù di testare subito i due nuovi acquisti. Il difensore Matteo Baldi, classe 2002, preso in prestito dalla Juve Stabia, è stato utilizzato nell’undici titolare come braccetto destro della retroguardia a tre, poi dopo l’espulsione di Nunziatini verso la fine del primo tempo è passato a sinistra dimostrando in entrambe le posizioni buona sicurezza e anche fisicità, che fanno capire come sia un elemento affidabile.

L’attaccante Daniele Sorrentino, ex Cavese, ingaggiato dalla Torres a titolo definitivo, è entrato invece nella ripresa. Dopo la sofferenza della prima mezzora, quando la Torres ha iniziato a pungere in contropiede è stato prezioso e il suo scatto con l’assist per Liviero ha aiutato a chiudere definitivamente il match. Da quello che si è visto è una punta vera e ce n’era bisogno in un reparto un po’ sguarnito dopo la partenza di Starita. Reparto ridisegnato, ora che è arrivato pure Luciani.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo

l Gaggini, Pilia
Il progetto

Einstein Telescope, prime assunzioni

Alessandro Cardini (Infn): «È fondamentale coinvolgere il territorio» 
Mariangela Dui
Il dopo Harry

«L’economia sarda ripartirà con noi»

Tajani a Cagliari, Todde lo accoglie: «Grazie per la fattiva collaborazione» 
Alessandra Carta
La storia

L’angelo Meloni come il sindaco Melas

Nel 2003 il volto del primo cittadino di San Gavino sul portale della chiesa 
Mariella Careddu
Riforma

Il pacchetto sicurezza in Consiglio dei ministri «L’opposizione collabori»

L’ipotesi: “scudo” dalle indagini per tutti, non solo per gli agenti 