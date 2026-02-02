Torres, attacco stravolto 

Sassari. Colpo di scena nella zona Cesarini del mercato di riparazione: arriva dalla vicecapolista Ravenna il centravanti Pierluca Luciani e lascia Sassari per Crotone l’attaccante Antonino Musso. Entrambe le operazioni si configurano come prestito. Non paga dell’ottimo momento di forma che l’ha portata a otto risultati utili consecutivi (miglior serie positiva aperta del girone), la Torres è intervenuta ancora per modificare la squadra.

Luciani, classe 2002, è centravanti di buona stazza (alto 186cm) che nel Ravenna figura come terzo marcatore: 6 reti (con due rigori) in 15 partite. Prodotto del settore giovanile del Frosinone ha vestito anche le maglie di Guidonia Montecelio, Siena e Messina, dove nella stagione passata ha firmato 12 reti in 30 partite. Lo scambio Luciani-Musso è il colpo demolitore finale della strategia di mercato estiva, visto che ieri è stato ceduto in prestito anche il trequartista Michele Carboni scarsamente considerato dal tecnico Pazienza nei primi tre mesi.

Anche Carboni, un ventunenne con contratto sino al 2028, è stato ceduto in prestito all’Hamrun Spartans F.C., club che ha vinto negli ultimi cinque anni ben 4 volte lo scudetto di Malta. Insomma, del progetto iniziale rimane davvero ben poco considerato pure il rientro dell’esterno Liviero, l’ingaggio di tre nuovi giocatori e la partenza, compresi Musso e Carboni, di ben sei elementi.

La gara di Terni ha dato modo all’allenatore rossoblù di testare subito i due nuovi acquisti. Il difensore Matteo Baldi, classe 2002, preso in prestito dalla Juve Stabia, è stato utilizzato nell’undici titolare come braccetto destro della retroguardia a tre, poi dopo l’espulsione di Nunziatini verso la fine del primo tempo è passato a sinistra dimostrando in entrambe le posizioni buona sicurezza e anche fisicità, che fanno capire come sia un elemento affidabile.

L’attaccante Daniele Sorrentino, ex Cavese, ingaggiato dalla Torres a titolo definitivo, è entrato invece nella ripresa. Dopo la sofferenza della prima mezzora, quando la Torres ha iniziato a pungere in contropiede è stato prezioso e il suo scatto con l’assist per Liviero ha aiutato a chiudere definitivamente il match. Da quello che si è visto è una punta vera e ce n’era bisogno in un reparto un po’ sguarnito dopo la partenza di Starita. Reparto ridisegnato, ora che è arrivato pure Luciani.

