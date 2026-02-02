Maltempo, ancora allerta gialla per piogge in Sardegna  

L’incubo del maltempo in Sardegna non accenna a placarsi: per oggi resta allerta gialla su gran parte dell’Isola per rischio idrogeologico.

Un cielo grigio e pioggia incessante continuano a segnare le giornate sull’Isola, e la Protezione Civile regionale mantiene alta la vigilanza. Nuove precipitazioni sono attese, fanno sapere dalla Direzione regionale, soprattutto nel settore sud-occidentale dell’Isola, dal cagliaritano all’oristanese, passando per Sulcis-Iglesiente e buona parte dell’interno, tra Campidano e alcune zone del Nuorese. L’allerta ordinaria, con codice giallo, resterà in vigore dalle 12 alla mezzanotte di oggi.

La perturbazione

Ma il maltempo non risparmia neanche il resto del Paese. Dalla serata di ieri, una nuova perturbazione atlantica, alimentata da correnti umide e instabili, ha interessato il Mediterraneo occidentale.

Sarà la sua presenza la causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche sul Nord-Ovest italiano, in estensione oggi al resto del Centro-Nord, con precipitazioni che assumeranno carattere nevoso sui settori alpini e prealpini, e fiocchi possibili fino a bassa quota sul Piemonte meridionale e sull’entroterra ligure.

L’avviso

Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese – spiegano – potrebbero provocare criticità idrogeologiche e idrauliche, riportate in sintesi nel bollettino nazionale di allerta, consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso segnala precipitazioni nevose, dalla serata di ieri, fino a quote di pianura sul Piemonte meridionale e tra 200 e 400 metri sull’entroterra ligure di centro-ponente.

Sulla base dei fenomeni previsti, per la giornata di oggi è quindi stata confermata allerta gialla su alcune zone di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA