03 febbraio 2026 alle 00:32

Febbraio, mese di scioperi: spostamenti a ostacoli 

Febbraio di passione per una ventina di scioperi nei trasporti, in particolare nel settore ferroviario a livello locale. Le date da segnare in rosso in tutta Italia sono lunedì 16, per uno stop che riguarderà il trasporto aereo per 24 ore e, venerdì 27 e sabato 28 per la protesta nazionale per l'intera giornata che fermerà i treni. Dopo i primi disagi, registrati già ieri, nel settore ferroviario giovedì 5 è previsto uno sciopero di 8 ore a livello provinciale del personale di Trenitalia della Direzione tecnica officine meccaniche costruzioni locomotive di Rimini.

Porti e trasporto locale

Venerdì 6 sciopero nazionale nell'intera giornata proclamato dall'Usb lavoro privato nel settore portuale e fermo per otto ore per ciascun turno di lavoro del personale di Autostrade per l'Italia direzione II tronco Milano indetto dalla Uilt-Uil. Nella stessa giornata proteste a livello locale anche nel trasporto pubblico in Abruzzo (Lanciano e Teramo) e a Bari. Venerdì 13 toccherà invece a Bolzano, Termoli (Campobasso) e Udine.

Aerei in forse

Lunedì 16 la situazione si complica per chi vola: le astensioni dal lavoro riguarderanno il trasporto aereo e saranno nazionali e di 24 ore. Interessato il personale di Ita airways (proclamazione di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Anpac e Anp), della società Alha Aeroporto di Milano Malpensa (Cub), della Airport handling di Milano Linate e Malpensa (Cub) e gli assistenti di volo della Vueling airlines (Filt Cgil e Anpac). Si ferma per 4 ore il personale di terra e di volo di Ita airways (Usb lavoro privato).

Ferrovie

A fine mese infine scioperi il 27 e 28: il personale di macchina e di bordo del gruppo Ferrovie dello Stato si ferma per 24 ore dalle 21 del 27 per assemblea nazionale, mentre per 4 ore protestano gli operatori di esercizio delle Ferrovie sud est e servizi automobilistici di Bari per lo sciopero indeto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Faisa-Cisal.

