03 febbraio 2026 alle 00:32

Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo 

Il mercato del Cagliari si è chiuso con due cessioni eccellenti: Luperto raggiunge Nicola alla Cremonese, Luvumbo giocherà in Spagna con la maglia del Maiorca. Trasferimento a titolo definitivo per il difensore (il Cagliari incassa 5 milioni), prestito oneroso con diritto di riscatto, invece, per l’attaccante. È saltata in extremis, invece, la trattativa con la Fiorentina per Zappa. Nessuna operazione in entrata. Intanto gli investitori americani stanno arrivando intorno al 42 per cento delle azioni della società.

alle pagine 42, 43

