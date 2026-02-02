Il Cagliari saluta Luperto e Luvumbo 

Il mercato del Cagliari si è chiuso con due cessioni eccellenti: Luperto raggiunge Nicola alla Cremonese, Luvumbo giocherà in Spagna con la maglia del Maiorca. Trasferimento a titolo definitivo per il difensore (il Cagliari incassa 5 milioni), prestito oneroso con diritto di riscatto, invece, per l’attaccante. È saltata in extremis, invece, la trattativa con la Fiorentina per Zappa. Nessuna operazione in entrata. Intanto gli investitori americani stanno arrivando intorno al 42 per cento delle azioni della società.

