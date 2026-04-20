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Mandas.
21 aprile 2026 alle 00:19

Torneo della murra mandaresa, la sfida si allarga alla Penisola 

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A Mandas le antiche tradizioni non passano mai di moda e continuano a richiamare appassionati da tutta la Sardegna. È il caso della murra, gioco popolare tra i più identitari dell’Isola, che sabato 25 aprile tornerà protagonista con il “16° Torneo regionale della murra mandaresa”, dalle 15 nello storico scenario di Perda Morta. Un appuntamento consolidato che rafforza il legame tra cultura popolare e socialità. Da sedici anni il torneo è organizzato da Davide Perra e Cristian Spano che, anche grazie al patrocinio del Comune, hanno saputo trasformare l’iniziativa in un appuntamento di riferimento per la comunità e non solo. L’edizione 2026 si preannuncia particolarmente ricca. Oltre alla partecipazione di concorrenti di diversi centri dell’Isola, è atteso il gemellaggio con gruppi provenienti dal Friuli Venezia Giulia, pronti a raggiungere la Trexenta per prendere parte al torneo. Un segnale che conferma come la murra, pur essendo radicata nella cultura sarda, sia un gioco antico riconosciuto in varie parti d’Italia. Tra le novità il ritorno del “Super Coppone”, elemento che promette spettacolo e curiosità all’interno della competizione. Lo scorso anno il gradino più alto del podio è stato conquistato da Giuseppe Farina e Riccardo Mulas (Orune e Gavoi), seguiti da Pasquale Tupponi (Nuoro) ed Emanuele Caseddu (Villagrande). Terzo posto per Lorenza Sanna e Riccardo Sanna di Serri.

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