VaiOnline
Traffico.
28 luglio 2026 alle 00:35

Torna “La luna sotto casa”, chiude via Porcu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Chiude al traffico il centro storico. L’occasione è la rassegna di iniziative “Estate a Quartu 2026 – La luna sotto casa”, che venerdì e poi il 14, 20 e 29 agosto e il 6 settembre approderà in piazza XXVIII Aprile.

Per questo la Polizia locale ha previsto una serie di modifiche alla viabilità. Dalle 20 alle 24 sarà chiusa al traffico via Porcu, nel tratto compreso tra via Marconi e via Cavour dove sarà anche istituito il divieto di sosta con rimozione forzata. All’incrocio con via Porcu le auto in arrivo da via Roma dovranno procedere verso via Cavour. Divieto di traffico e di sosta anche in via Venezia nel tratto compreso tra il civico 15 e via Porcu. L’accesso sarà consentito solo ai residenti. Le auto in arrivo da via Cialdini dovranno invece svoltare in via Martini. Sul posto saranno presenti gli agenti della Polizia locale per tutta la durata delle iniziative. Chi non vorrà arrivare fino a via Cavour e trovarsi davanti le transenne, potrà procedere dritto in piazza Sant’Elena se in arrivo da via Marconi.

La chiusura soltanto di un tratto della via Porcu da via Cavour e non da via Marconi, ha dimostrato anche in altre occasioni di non avere effetti importanti sul traffico. Altre modifiche saranno istituite nel litorale in occasione della sagra dal maialetto e della sagra del pesce il 1° e l’8 agosto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’emergenza

Accise e caro carburanti, Isola nella morsa dei rincari

Ieri un litro di diesel costava in media quasi 2 euro e 20 Benzinai in difficoltà, ma il conto ricade sui consumatori 
Marco Noce
Il lutto

L’addio ad Andrea e l’urlo disperato: «Fillu miu, amore»

Un fratello morto, l’altro in carcere: lo strazio di mamma Bernardetta 
Giorgia Daga
Regione

Pd, avanti sulle riforme Lai: «Non saremo  i notai della Giunta»

Gli indirizzi per la nuova stagione politica Il segretario: «La sanità resta la priorità» 
L’assalto

«Non è dissenso ma solo violenza»

Meloni nel cantiere dell’Alta Velocità Quattro fermi, quasi 1500 identificati 
Roma

Ucciso per difendere l’amico rapinato

Egiziano colpito alla testa con un cacciavite. Fermato un 28enne gambiano 
La guerra in Iran

L’ultima chance per la diplomazia

Donald Trump pronto a un nuovo attacco se dovessero fallire i colloqui 