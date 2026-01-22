Tombe fenicie scoperte dall’uragano 

Sono rimaste sotto la sabbia per secoli, ma con le mareggiate provocate negli ultimi giorni dall’uragano Harry sono tornate alla luce. Sorpresa sulla spiaggia di Sa Colonia, nel litorale di Domus de Maria, dove due tombe di epoca fenicia sono riaffiorate in superficie.

Dopo l’intervento della polizia municipale del paese e dei carabinieri della stazione locale, sono arrivati gli archeologi della Soprintendenza per un primo sopralluogo, utile a valutare lo stato delle tombe e dei manufatti che custodivano. L’area del ritrovamento è stata delimitata e messa in sicurezza, in attesa che nei prossimi giorni sia condotta una delicata operazione di scavo e di recupero dei reperti.

Concetta Spada, sindaca di Domus de Maria, non è affatto sorpresa dal ritrovamento: «Le mareggiate ci hanno restituito importanti testimonianza dell’importanza archeologica di questa parte del litorale, i reperti recuperati verranno trasferiti nel deposito del museo civico per le operazioni di restauro, sulle tombe verrà condotta un importante operazione di scavo. Ringraziamo la soprintendenza per la celerità con la quale è intervenuta, il corpo forestale e l’associazione Amico mare, ma anche tanti cittadini che in questi giorni tanto difficili hanno portato avanti un lavoro esemplare». (i. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA