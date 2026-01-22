VaiOnline
Capoterra.
23 gennaio 2026

«Dobbiamo tutto ai nostri amici» 

La furia dell’uragano Harry ha rischiato di distruggere ciò che avevano creato in cinque anni di duro lavoro, la solidarietà ha permesso loro di riaprire prontamente i battenti: per il titolare e il personale del ristorante “La miniera del pesce” di Maramura a Capoterra, duramente colpito dalle mareggiate, oggi sarà il ritorno alla vita. Hanno lavorato instancabilmente per due giorni spalando fango e ricacciando via l’acqua del mare con una furia mai vista prima, ma si sono rimessi in piedi.

Per il gestore, Simone Gerina, la riapertura è una rivincita: «Torneremo ai nostri posti già da oggi a pranzo, quasi un miracolo dopo quello che è successo. I danni sono importanti, l’illuminazione esterna è distrutta, una pompa elettrica inutilizzabile e il prato verde è da rifare. L’uragano ha messo in ginocchio il nostro ristorante, ma grazie alla solidarietà dei miei compagni di squadra della Pgs Audax di Frutti d’Oro e dei dirigenti, ma anche dei miei amici, adesso riapriamo».

Marco Peddis, amico e compagno di squadra di Gerina, spiega come la squadra si sia messa subito a disposizione dell’amico ristoratore per fronteggiare l’emergenza: «Quando Simone ci ha inviato le foto del suo locale sommerso dall’acqua, abbiamo unito le forze per renderlo immediatamente operativo. La nostra società è una grande famiglia, è normale prestare aiuto a chi si trova in difficoltà: per due giorni calciatori, dirigenti e amici di Simone hanno spalato fango e ripulito il locale». Esempi di solidarietà che ricordano quelli visti dopo l’alluvione del 22 ottobre del 2008, con il parroco di Frutti d’Oro – e non a caso presidente della Pgs Audax – a coordinare una enorme macchina dei soccorsi che già a poche ore dal disastro era stata capace di fornire pasti caldi, un riparo e vestiti a chi aveva abbandonato la propria casa.

Il sindaco, Beniamino Garau, plaude la sua comunità: «La solidarietà ha permesso a Gerina di riaprire il ristorante. Questo dimostra che nei momenti di grande difficoltà i capoterresi non si risparmino per aiutare chi ha bisogno. Ho girato il territorio per coordinare gli interventi e vedere le ferite inferte dall’uragano, e ho visto con quale impegno polizia locale, compagnia barracellare, protezione civile e semplici cittadini si siano dati da fare per mettere in sicurezza persone e animali intrappolati in casa, e per liberare le abitazioni invase da fango e acqua. Sono orgoglioso della reazione di questa comunità».

