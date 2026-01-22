Intitolata a Grazia Deledda la biblioteca della Regione 

Nell’anno del centenario del premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, la Giunta ha deciso di dedicare alla scrittrice nuorese la biblioteca regionale di Cagliari. Su proposta dell’assessora alla Cultura, Ilaria Portas, la struttura di viale Trieste è stata denominata “Biblioteca della Giunta regionale della Sardegna Grazia Deledda”, per consolidarne il legame profondo con la Sardegna e la sua missione istituzionale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Nobel, che culmineranno con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle celebrazioni in programma sabato 14 febbraio a Nuoro. L'appuntamento compare nell'agenda del presidente sul sito del Quirinale, anche se il programma è ancora in fase di definizione. Il capo dello Stato dovrebbe visitare anche la casa-museo della scrittrice sarda, nel quartiere storico di Santu Predu.

L’intitolazione a Grazia Deledda si inserisce in un più ampio disegno di ridefinizione e potenziamento della Biblioteca regionale, che negli anni ha ampliato il suo patrimonio e potenziato i servizi, aprendosi sempre di più alla cittadinanza. «La biblioteca regionale rappresenta il principale presidio per la conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio librario e documentale sardo», spiega l’assessora, «e si propone come un punto di riferimento fondamentale per la memoria collettiva e l'identità culturale della nostra comunità».

Portas ricorda anche che in occasione del centenario del Nobel si è provveduto ad arricchire il fondo di libri rari e di pregio della biblioteca: «La straordinarietà dell’opera deleddiana e la notorietà ottenuta presso la comunità culturale, nazionale e internazionale, proprio grazie al conferimento del Premio Nobel, costituiscono un motivo di orgoglio e un esempio per il popolo sardo».

