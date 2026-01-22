VaiOnline
Giunta.
23 gennaio 2026 alle 00:15

Intitolata a Grazia Deledda la biblioteca della Regione 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nell’anno del centenario del premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, la Giunta ha deciso di dedicare alla scrittrice nuorese la biblioteca regionale di Cagliari. Su proposta dell’assessora alla Cultura, Ilaria Portas, la struttura di viale Trieste è stata denominata “Biblioteca della Giunta regionale della Sardegna Grazia Deledda”, per consolidarne il legame profondo con la Sardegna e la sua missione istituzionale.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per il centenario del Nobel, che culmineranno con la partecipazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle celebrazioni in programma sabato 14 febbraio a Nuoro. L'appuntamento compare nell'agenda del presidente sul sito del Quirinale, anche se il programma è ancora in fase di definizione. Il capo dello Stato dovrebbe visitare anche la casa-museo della scrittrice sarda, nel quartiere storico di Santu Predu.

L’intitolazione a Grazia Deledda si inserisce in un più ampio disegno di ridefinizione e potenziamento della Biblioteca regionale, che negli anni ha ampliato il suo patrimonio e potenziato i servizi, aprendosi sempre di più alla cittadinanza. «La biblioteca regionale rappresenta il principale presidio per la conservazione, valorizzazione e diffusione del patrimonio librario e documentale sardo», spiega l’assessora, «e si propone come un punto di riferimento fondamentale per la memoria collettiva e l'identità culturale della nostra comunità».

Portas ricorda anche che in occasione del centenario del Nobel si è provveduto ad arricchire il fondo di libri rari e di pregio della biblioteca: «La straordinarietà dell’opera deleddiana e la notorietà ottenuta presso la comunità culturale, nazionale e internazionale, proprio grazie al conferimento del Premio Nobel, costituiscono un motivo di orgoglio e un esempio per il popolo sardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia
Piria (MedNet): il piano dell’Ares è da annullare

Budget bloccati: prestazioni a rischio per la riabilitazione

«Le nuove tariffe solo sulla carta» Le società fanno ricorso al Tar  
Cristina Cossu