«Tirate fuori i conti della Zir» 

Un’assemblea aperta, partecipata e dai toni accesi ha rimesso al centro del dibattito il futuro di Pratosardo. La discussione, sul passaggio della gestione dalla Zir al Comune, già votato nel 2022 dal Consiglio comunale, ma oggi rimesso in discussione dopo le dichiarazioni del sindaco Emiliano Fenu, che ha parlato apertamente della mancanza di risorse per sostenere l’operazione. Una posizione che ha provocato la reazione degli operatori economici dell’area industriale, riuniti in assemblea: «Non siamo un problema, ma una risorsa per questa città», è stato l’appello corale rivolto all’amministrazione ieri presente con quasi tutto il Consiglio e la Giunta. E ancora: «State svendendo il patrimonio di Nuoro».

Gli operatori

A fare i conti al Comune Giampiero Pittorra, presidente degli operatori. Secondo i dati raccolti la gestione sarebbe sostenibile perché l’80 per cento dei servizi sono già in capo al Comune. Fuori solo strade e illuminazione pubblica. «Costo a regime circa 315 mila euro. Non parliamo di cifre stratosferiche», è stato ribadito. Gli operatori ricordano che esistono 11 milioni di euro in lotti urbanizzati pronti per essere venduti. «Quelli definiti costi di gestione devono essere visti come un’opportunità». Nel mirino la mancanza di trasparenza: «I conti della Zir non sono mai stati pubblicati. I dati che abbiamo li abbiamo ricavati autonomamente, lavorando su documenti dal 2008» ha detto Mattu che ha esposto un altro nodo irrisolto: «la Regione non ha nominato il commissario il liquidatore. Se il Comune rinuncia, non perde solo la gestione ma la possibilità di programmare lo sviluppo di 220 ettari. Regala le sue terre e non saremo più padroni a casa nostra». Ivan Ambrosi, imprenditore contesta il passaggio al Cip provinciale: «Il sindaco si faccia aiutare. Serve sedersi a un tavolo e affrontare la questione, il Cip non può prendere Pratosardo siamo una zona mista. La legge 10 prevedeva già il passaggio ai Comuni, aspettiamo da 18 anni».

I cont del Comune

Dal canto suo, l’amministrazione non chiude al confronto. L’assessore Pino Mercuri ha parlato di «grande impegno» e di un percorso ancora aperto, con audizioni e confronto avviato. Il sindaco Emiliano Fenu ha ribadito e spiegato che «il Comune, da solo, non ha la forza necessaria».

RIPRODUZIONE RISERVATA