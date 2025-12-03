Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà 

Sono usciti i risultati del primo appello degli esami di Medicina per il nuovo semestre filtro, svolti lo scorso 20 novembre, ma a Cagliari è già caos. A presentarsi erano stati in 1.167, reduci da poco più di due mesi di studio e lezioni con la rinnovata formula, per contendersi (con gli altri iscritti) i 305 posti disponibili per Medicina e i 25 per Odontoiatria. Ma non tutto è andato per il verso giusto.

Sul portale Universitaly, l’elenco completo dei punteggi per Cagliari non è apparso in contemporanea con quelli singoli di ciascun studente. Che ha quindi sì saputo quanto ha preso, ma non ha potuto fare il confronto con gli altri e capire se rientra o meno in graduatoria. Il tutto avendo tempo fino alle 23.59 di domani per rifiutare il voto (per chi non è soddisfatto del punteggio) e fino a dopodomani alla stessa ora per iscriversi al secondo appello, sempre con gli esami uno dietro l’altro per Biologia, Chimica e Fisica.

I risultati

Due settimane fa gli studenti si erano presentati in massa ai padiglioni G e I della Fiera, nel primo appuntamento dopo la riforma voluta dalla ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Niente più test d’ingresso come gli anni scorsi, ma la possibilità di seguire da subito le lezioni e presentarsi poi a uno dei due appelli: non era necessario iscriversi per forza a tutti e tre gli esami, ma era possibile darne uno o due e attendere il 10 dicembre per i restanti. Con il rapporto fra posti disponibili e iscritti (1.509 nel capoluogo, compreso chi non ha dato l’appello di novembre) a far sì che passi uno studente su 5: una delle tante perplessità, che hanno portato a numerosi malumori – a Cagliari e non solo – prima e dopo la prova. Chi non ha superato uno degli esami del 20 novembre (composti da 31 domande l’uno, 15 con risposta multipla e 16 con modalità a completamento, con 45 minuti di tempo prima di passare alla materia successiva), o chi ha deciso di rifiutare il voto, potrà riprovarci mercoledì prossimo alle 11.

Le difficoltà

C’era chi aveva intuito, fin da appena uscito dal padiglione, di non aver passato almeno uno degli esami. E c’è chi ha invece atteso contando i giorni che mancavano alla data di ieri per conoscere i risultati. Ma, fra messaggi di avviso («Sistema in fase di aggiornamento», recitava più volte il portale) e dati incompleti, la risposta che gli studenti cagliaritani speravano non è arrivata.

Dei disagi che si sommano a quelli nazionali, con polemiche per l’apparizione sui social di alcune foto durante i test (ma ieri la ministra Bernini ha seccamente smentito che qualcuno possa aver copiato), probabili ricorsi e oltre 2.500 studenti (di tutta Italia) che hanno firmato una diffida inviata al Ministero dell'Università e della Ricerca dal Comitato "Medicina Senza Filtri", per chiedere di non dover rinunciare in anticipo al voto ma attendere la seconda prova e scegliere il punteggio più vantaggioso. In attesa che il 10 dicembre vada in scena il secondo round.

