Bimbo di 1 anno muore nel nido durante il riposo 

Parma. Tragedia a Parma, dove ieri pomeriggio un bimbo di circa un anno è morto in un asilo nido, il “Brucoverde”, una struttura situata nel quartiere di San Leonardo. A quanto si apprende il piccolo avrebbe avuto un arresto cardiocircolatorio durante il riposo pomeridiano. Dopo i primi tentativi di rianimarlo, il piccolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale, dove però i medici che lo hanno soccorso hanno potuto solo constatarne il decesso. Sul caso ieri sera erano in corso indagini per comprendere i contorni della vicenda. «Siamo sconvolti da quanto accaduto. Una giovane vita spezzata così d’improvviso spezza il cuore e lascia senza parole»: queste le parole di Michele Guerra, sindaco di Parma, dopo la notizia della morte del bimbo - Ci stringiamo intorno alla famiglia in questo momento di dolore enorme e siamo vicini al personale del nido e alle famiglie del Brucoverde in questo momento terribile».

