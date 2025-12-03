VaiOnline
Regione
04 dicembre 2025 alle 00:29

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti 

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 

Mai così distanti. Mai così divisi. Il caso Egas, con il rinnovo della presidenza nell’ente che regola il servizio idrico e super visiona l’operato di Abbanoa, ha fatto scoppiare il bubbone della guerra sinora silenziosa tra M5S e Pd. Tra Alessandra Todde e il partito più forte della coalizione, per consenso ed eletti. Ieri, pur di portare a casa il risultato, la governatrice si è alleata con il centrodestra, nel tentativo di incassare la riconferma di Fabio Albieri, l’ex dem passato nel frattempo con Sardegna 20venti. Ma il presidente uscente di Egas si è fermato a cinque voti su undici, uno in meno della maggioranza assoluta richiesta per statuto. Niente da fare, neanche per Todde. Tutto rinviato a domani, vigilia del vertice di maggioranza in programma oggi in Regione. All’ordine del giorno anche il rimpasto della Giunta, l’altra metà dello scontro politico targato Campo largo.

Altissima tensione

È una partita che si sta giocando sul filo del nervosismo, quella di Egas. Il Pd, in questi due anni di legislatura, a Todde ha concesso tutto, rinunciando financo il bilancino del manuale Cencelli. Adesso però il registro è cambiato e su Egas si decide un pezzo dei nuovi equilibri di coalizione. Tanto che ieri, a domanda precisa su WhatsApp, i capigruppo hanno visualizzato i messaggi senza proferire parola. Tutti coperti, da Sinistra futura a Uniti per Todde.

Lo schema

In Egas funziona che il presidente viene votato dal Comitato istituzionale d’ambito, composto da dieci sindaci, eletti il 5 novembre scorso. Le fasce tricolori appartengono a quattro categorie diverse, per fascia demografica. Nella prima ci sono Massimo Zedda (Cagliari) e Settimo Nizzi (Olbia); nella seconda Beniamino Garau (Capoterra) e Massimo Mulas (Porto Torres); nella terza lo stesso Albieri (è anche primo cittadino di Calangianus) e Pietro Cocco (Gonnesa); nella quarta Maurizio Sirca (Sarule), Antonello Idini (Padru), Antonio Giuseppe Mellino (Nule) e Giovanni Maria Budroni (Tissi).

La conta

I quattro sindaci di centrodestra che hanno votato insieme a Todde sono stati Nizzi, Garau, lo stesso Albieri e Mellino. Scheda bianca per Zedda, Mulas, Cocco, Sirca e Idini. Non si è espresso Budroni, esponente di Orizzonte Comune, la civica di Franco Cuccureddu, l’assessore regionale al Turismo che in maggioranza viene considerato un fedelissimo di Todde. Ma martedì, con una nota-verbale, il coordinamento interno ha preso le distanze dallo scontro. «Un ente chiamato nell’imminente futuro a scelte impegnative, quali l’affidamento del servizio idrico e il piano d’ambito, non può essere governato da una maggioranza risicata, sei a cinque». Come finirebbe, a favore di Albieri o contro, se Budroni si schierasse.

Il clima

In Giunta va riassegnata la delega dell’Agricoltura. Ma Todde è sparita dai radar. I Progressisti, cui spetta la delega e che hanno indicato il capogruppo Francesco Agus, sono rimasti senza casella nell’Esecutivo. Dalla presidenza, di norma molto comunicativi, centellinano le parole. «Rimpasto? Ne discuteremo sicuramente domani (oggi, ndr)». E dovrebbe riguardare, sempre stando a quanto arriva dal Palazzo, solo l’Agricoltura. Ciò che non spiega il motivo per cui Todde non firmi il decreto ad Agus. O forse sì: l’assessore in pectore è un progressista come Zedda, uno dei sindaci che non vuol tirare la volata al centrodestra di Albieri.

