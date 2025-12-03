Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti 

È il Pacinotti il miglior istituto superiore di tutta la Sardegna. Il liceo scientifico di Cagliari vanta anche quest'anno il punteggio più alto dell’Isola nel portale Eduscopio, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli che aiuta gli studenti e le famiglie a comprendere quali scuole secondarie di secondo grado in tutta Italia preparano meglio agli studi universitari e al lavoro dopo il diploma.

Gli scientifici

Il Pacinotti ha ottenuto una valutazione di 82,42 su 100 nell'indice che mette insieme la media dei voti e dei crediti ottenuti dagli studenti all’università dopo il diploma. Nel confronto tra tutte le scuole superiori della Sardegna, sono proprio i licei scientifici quelli ad aver raccolto i risultati più alti, con ben undici istituti che vantano un punteggio maggiore di 70. Dietro al Pacinotti, nella classifica complessiva dell’Isola, ci sono la sede di Ghilarza del Mariano IV d'Arborea, le cagliaritane Don Bosco e Alberti, il Marconi-Lussu di San Gavino Monreale, l’Euclide di Cagliari e il Gramsci Amaldi di Carbonia. L'Enrico Fermi, ottavo, è il migliore tra tutti gli istituti di Nuoro, il Giovanni Spano, nono, è quello con il punteggio più alto a Sassari, ad Oristano invece è il Mariano IV d'Arborea, decimo in graduatoria davanti al Giuseppe Brotzu di Quartu.

I classici

Tra i licei classici, spicca il Galileo Galilei di Macomer con una valutazione media di 69,8, mentre tra gli scientifici è tredicesimo con 69,35. La provincia di Cagliari resta fuori dal podio, completato dall'Azuni di Sassari e dall'Emanuele Piga di Villacidro. È quarto il Dettori, che però si riprende il primato nel cagliaritano, scavalcando il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II, primo nel 2024 nel capoluogo e sesto quest’anno in tutta la Sardegna. Quinto posto per il Leonardo Da Vinci di Lanusei. Completano le prime dieci posizioni il Motzo di Quartu, il Convitto Canopoleno di Sassari, il Siotto di Cagliari e l'Istituto d'istruzione superiore di Tortolì.

I linguistici

Dietro i licei scientifici e i classici, le scuole superiori che in Sardegna hanno i risultati più alti sono i linguistici. In testa c'è il Pitagora di Selargius (68,23) davanti all'Enrico Fermi di Alghero e all'Asproni di Nuoro. Seguono poi i licei scientifici di scienze applicate: le migliori sono lo Spano di Sassari, ancora il Galilei di Macomer e il Brotzu di Quartu.

Gli altri licei

Raccolgono punteggi più bassi gli altri istituti superiori. Il Convitto Vittorio Emanuele II di Cagliari è il miglior liceo scientifico sportivo dell'Isola, davanti al Mariano IV D'Arborea di Oristano e al Convitto Capoleno di Sassari. Per le scienze umane (le ex magistrali) primo posto per il Benedetto Croce di Oristano, davanti all'Einaudi Bruno di Muravera e al Margherita di Castelvì di Sassari. Per le scienze umane ad indirizzo economico sociale, tra quelle prese in considerazione, premiato ancora il Galileo Galilei di Macomer, davanti all'Eleonora d'Arborea di Cagliari e il Sebastiano Satta di Nuoro. Tra i licei artistici sono stati valutati solo il De Castro-Contini di Oristano, il Foiso Fois di Cagliari e il Brotzu di Quartu.

I tecnici

Per quanto riguarda gli istituti tecnici ad indirizzo tecnologico il migliore tra quelli i presi in considerazione è l'agrario Duca degli Abruzzi di Elmas (59,09), seguito dal Giua di Cagliari e dal Francesco Ciusa di Nuoro. Per quelli ad indirizzo economico, primo posto per il Ciusa di Nuoro (56,7), davanti al Lorenzo Mossa di Oristano e all'Einaudi Bruno di Muravera.

La piattaforma

Nato del 2014, per l'edizione di quest'anno il portale di Eduscopio ha analizzato i dati di oltre un milione di diplomati italiani di 8150 scuole nei tre anni scolastici che vanno dal 2019 al 2022. Nella classifica nazionale è il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, nella provincia di Padova, quello ad aver ottenuto il punteggio più alto: 94,45.

