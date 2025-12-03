VaiOnline
Il giallo.
04 dicembre 2025 alle 00:28

Garlasco, depositati i test del dna 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Milano. Con il deposito della perizia sulle analisi condotte dagli esperti nominati dalla gip di Pavia nell'ambito dell'incidente probatorio disposto per far luce sull'omicidio di Chiara Poggi, si profila l'ennesimo scontro. In aula, dal prossimo 18 dicembre, gli esperti nominati dalle parti si daranno battaglia, in particolare sugli esiti delle analisi sul Dna repertato sulle unghie di Chiara. Le relazioni peritali, da ieri pomeriggio, sono sul tavolo della giudice e dei pm pavesi che, da quanto è trapelato, avrebbero già cominciato a studiare. Invece non hanno potuto avere copia dell'atto gli avvocati di Andrea Sempio, l'amico storico di Marco Poggi su cui inquirenti e investigatori hanno riacceso i riflettori convinti che sia stato lui, 18 anni fa, ad uccidere Chiara, in concorso con altri. Lo stesso vale per i legali di parte civile, Giuseppe e Rita Poggi e il figlio Marco, e di Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione, pure lui parte processuale in virtù di una non ben identificata norma.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Asse Todde-centrodestra sulla presidenza di Egas: stop di Pd e Progressisti

Governatrice battuta alla conta dei voti, non passa la riconferma di Fabio Albieri 
Alessandra Carta
Università

Test di Medicina, a Cagliari esiti a metà

Primo appello del semestre filtro: 1.167 studenti in attesa della graduatoria 
Riccardo Spignesi
L’indagine

Licei, nell’Isola il migliore è il Pacinotti

La graduatoria delle scuole: lo scientifico di Cagliari si conferma in testa, poi Ghilarza 
Roberto Carta
il dibattito

Educazione sessuale nelle scuole medie, primo sì alla Camera

Servirà il consenso preventivo dei genitori Esulta Valditara, infuriata l’opposizione 
L’inchiesta

Fondi Ue, Mogherini e Sannino indagati

Il diplomatico si dimette. L’ex ministra: «Fiducia nei magistrati»  
Femminicidio ad Ancona

Picchiata a morte in casa, è caccia al marito

L’uomo era già stato condannato per maltrattamenti. Il figlio: «Me lo aspettavo» 