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08 giugno 2026 alle 00:47

Tertenia, Brandino nuovo allenatore 

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Per le panchine delle cinque ogliastrine di Prima categoria è (quasi) tutto scritto. Soffia un vento di profondo rinnovamento, con l’Ulassai unica eccezione avendo confermato Mauro Piras, che ha condotto i suoi a una tranquilla salvezza. La Baunese ripartirà da Maurizio Murru, storico capitano nerazzurro alla seconda esperienza in panchina dopo quella vissuta due anni fa a Lotzorai. La Baunese è reduce dalla retrocessione e vivrà il nuovo tempo affidandosi a una sua colonna storica. Allenatore “fatto in casa” anche per il Tertenia del nuovo gruppo dirigente che fa capo all’imprenditore immobiliare Giorgio Mereu: chiuso l’accordo con Roberto Brandino. «Mi hanno coinvolto con un entusiasmo incredibile per un progetto ambizioso. Dopo vent’anni e due infarti torno perché c’è un nuovo gruppo dirigente, motivatissimo per provare a vincere», ha detto Brandino, di fatto confermando l’indiscrezione. Allenatore d’esperienza, negli ultimi anni ha avuto anche collaborazioni a livello nazionale con attività di scout anche all’estero. Subentra a Daniele Salerno, ancora libero. È senza padrone la panchina del Cardedu, dopo che Massimo Corda ha salutato gruppo e società. L’Idolo ha il sì di Mario Masia che lavora con gli addetti al mercato per allestire una squadra in grado di ben figurare. Il club di Arzana vuole sollevare il livello rispetto alla scorsa stagione: è fatta per i ritorni di Federico Caredda (dal Lanusei), centrocampista, e Christian Ferreli (dal Tertenia), difensore. Sempre in Ogliastra, ma in Seconda categoria, il Triei ha ufficializzato la conferma del tecnico Davide Cucca. ( ro. se. )

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