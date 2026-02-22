Terrore sulla 131, cinque feriti 

Cinque ragazzi di rientro da una serata di festa rimasti feriti, due in condizioni gravi anche se per fortuna non sono in pericolo di vita. È il bilancio del terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla statale 131 in territorio di Sestu. Uno schianto che inizialmente aveva fatto temere conseguenze ben più tragiche. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada di Cagliari per i rilievi di legge e i Vigili del fuoco per la rimozione dell’auto semi distrutta.

Lo schianto

L’incidente verso le 2,30 all'altezza del chilometro 10,900 della Carlo Felice, in direzione Sassari. Per cause ancora da accertare, un’auto si è ribaltata sulla carreggiata, con i cinque occupanti – un giovane che pare fosse alla guida e quattro amiche - rimasti imprigionati fra le lamiere contorte. Tanta la paura e immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti sopraggiunti subito dopo che si sono fermati cercando di dare soccorso ai ragazzi. L’arrivo dei Vigili del fuoco ha fatto il resto, con i feriti che sono stati estratti dall'abitacolo dopo un lungo e paziente lavoro. Sul posto anche diverse ambulanze del 118, mobilitate dalla centrale operativa non appena arrivato l’allarme.

I soccorsi

Una volta estratti dall’auto, i cinque feriti sono stati trasferiti in ospedale: i due più gravi in codice rosso per diverse ferite (pare anche alcune fratture) sono stati ricoverati all’ospedale Brotzu. Gli altri tre occupanti hanno fortunatamente riportato solo contusioni guaribili in pochi giorni. I Vigili del fuoco hanno poi rimosso l’auto danneggiata, mettendo in sicurezza la strada e consentendo anche la ripresa regolare del traffico a quell’ora quasi inesistente. La Polstrada ha invece effettuato i rilievi per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità. Accertamenti sono in corso: appena possibile gli inquirenti ricostruiranno meglio l’accaduto raccogliendo le testimoniane dei cinque occupati dell’auto. Nell’incidente non sono rimasti coinvolti altri mezzi.



RIPRODUZIONE RISERVATA