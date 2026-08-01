Territorio più sicuro col nuovo servizio della Misericordia 

Un traguardo storico che segna una svolta per la sicurezza e l’assistenza sanitaria del territorio. Da ieri la “Misericordia” di Assemini inaugura una nuova fase della sua attività, estendendo la propria operatività al sistema di emergenza-urgenza del 118.

L’annuncio è stato affidato al presidente dell’associazione, Vincenzo Ricciardi, che ha condiviso l’orgoglio per questo importante passo in avanti. Accanto ai tradizionali servizi programmati e ai presìdi territoriali, i volontari saranno in prima linea ogni giorno, dal lunedì alla domenica, coprendo una fascia oraria di dodici ore continuative dalle 8 alle 20. Un presidio fondamentale che garantisce una risposta ancora più tempestiva e vicina alle esigenze dei cittadini.

Nata come punto di riferimento imprescindibile per la comunità asseminese, la “Misericordia” opera quotidianamente nel settore del volontariato socio-sanitario e della protezione civile. Dietro questo servizio essenziale c’è la dedizione instancabile di donne e uomini che scelgono di dedicare il proprio tempo al servizio del prossimo.

«Non possiamo che essere fieri di questi passi importanti, per l’impegno che mettiamo e per la passione e la voglia di crescere», ha sottolineato il presidente Ricciardi.

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