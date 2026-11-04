Termini di custodia scaduti, scarcerati gli indagati per gli assalti ai portavalori 

Liberi tutti. In sei già da ieri, Peppino Puligheddu tra due giorni. Sono scaduti i termini della custodia in carcere per sette degli indagati nell’inchiesta della Polizia sugli assalti ai portavalori e il colpo ai Monopoli di Stato di Pratosardo. E il gip di Nuoro, Giovanni Angelicchio, ha rigettato la richiesta di proroga delle misure cautelari presentata dal pm Ireno Satta disponendo la liberazione della banda finita in manette un anno fa: Michele Carta, Antonio Saccheddu, Alessandro Dessolis, Giovanni Piras, Pasquale Musina e Riccardo Mercuriu e Peppino Puligheddu.

La richiesta della Procura di prolungare la custodia cautelare per via degli accertamenti ancora in corso sui cellulari sequestrati durante gli arresti. E per la possibilità che la banda potesse recuperare parte delle armi. Ma nonostante la loro pericolosità, come riconosce lo stesso gip, dopo un anno di carcere questo non basta. Il giudice ricorda che una “santabarbara” è stata già recuperata a febbraio dai carabinieri, con l’arresto dell’oschirese Luigi Masia, poi raggiunto a maggio da una misura cautelare per gli assalti contestati dalla polizia in questa indagine, insieme all’altro orgosolese Serafino Biancu. Il gip ha evidenziato la necessità di una correlazione causale tra accertamenti da completare e esigenze cautelari che giustificherebbero il carcere. Punto sul quale hanno insistito gli avvocati Francesco Lai, Margherita Baragliu, Pasquale Ramazzotti, Carmelino Fenudi, Cristina Cherchi, Stefano Murgia e Riccardo Floris, sottolineando che i presupposti devono essere tutti presenti e attuali. I sette sono accusati dell’assalto al portavalori a Torpè - bottino di 90mila euro -, al bancomat di Oliena e ai Monopoli di Stato di Pratosardo. Contestato il fallito assalto al portavalori Battistolli, sbarcato a Olbia, e da compiere a Siniscola.

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