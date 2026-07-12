Teresa Orrù alla presidenza del Lions Club 

Cambio al vertice del Lions Club Selargius, da anni in prima linea sul fronte della beneficenza e della solidarietà. Nei giorni scorsi la cerimonia di passaggio della campana tra la presidente uscente Emma Pilia e la subentrante Teresa Orrù.

Nel suo discorso di commiato Emma Pilia ha voluto ricordare «il lavoro svolto secondo il programma che prevede la collaborazione con le istituzioni, con le scuole, con le parrocchie, e con gli altri club». Fra le tante iniziative c’è la giornata contro il diabete, per sensibilizzare sulla prevenzione, sino al Villaggio della salute di pochi mesi fa dove il Lions club di Selargius ha dato il suo contributo. La neo presidente Teresa Orrù ha poi citato gli otto punti sui quali si lavorerà: «Giovani, fame, diabete, tumori infantili, vista, interventi umanitari, emergenze globali. Importante resta la collaborazione attiva con gli altri Lions club e con le associazioni. “E soprattutto”, dice Orrù, “largo ai giovani, portatori di nuove idee e strumenti».

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