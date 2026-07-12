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13 luglio 2026 alle 00:19

Scontro auto-moto a Cagliari: in Rianimazione un centauro 

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Grave incidente stradale nel pomeriggio di ieri a Cagliari dove un motociclista ha riportato ferite gravissime nello scontro con un’auto in via Legnano, la bretella che collega via Santa Maria Chiara a via Riva Villasanta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, che gli agenti della Polizia Locale stanno ancora verificare nei dettagli, la moto sarebbe finita addosso ad un veicolo che si sarebbe da poco immesso nell'incrocio, provenendo da via Fratelli Bandiera. Un impatto violentissimo che proiettato il centauro sull’asfalto e poi sotto l’auto.

La due ruote è andata completamente distrutta nello scontro, mentre il conducente è finito sotto l’utilitaria riportando gravissime lesioni. Una scena vista da alcuni residenti e da altri automobilisti che transitavano in uno degli incroci più trafficati della zona. Immediata la chiamata al 118 da parte di chi ha visto e ha provato a soccorrere subito il conducente della moto. Sul posto sono intervenuta una ambulanza medicalizzata con unità mobile di rianimazione, proprio perché – per dinamica – dalla centrale operativa hanno subito capito che la situazione fosse grave. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti della polizia locale, incaricati dei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Il lavoro degli agenti si concentrerà in particolare sulla velocità dei due mezzi al momento dell'impatto e sulle modalità di immissione dell'auto nell'incrocio. Per il momento ancora non è chiaro di chi sia la colpa.

Il motociclista è stato immediatamente preso in carico dai sanitari del 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale: versa in condizioni definite gravissime. Al momento non si hanno notizie certe sull’entità delle lesioni riportate, ma i medici che l’hanno visitato hanno preferito non sciogliere la prognosi.

SI tratta dell’ennesimo incidente che si registra in quell’intersezione, una delle più trafficate di Pirri. Per il momento è ancora prematuro parlare di responsabilità, anche perché gli agenti della Municipale devono completare i rilievi, ma preoccupa il numero di tamponamenti, scontri e cadute che si contano tra via Santa Maria Chiara e via Riva Villasanta. (fr.pi.)

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