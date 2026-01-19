Terapia biologica per le malattie  intestinali croniche 

Una nuova terapia biologica nell’unità di Endoscopia digestiva dell’ospedale per il trattamento delle malattie infiammatorie croniche intestinali.

«L’introduzione della terapia biologica rappresenta oggi uno degli strumenti terapeutici più avanzati ed efficaci, in grado di agire in modo mirato sui meccanismi immunologici responsabili dell’infiammazione intestinale che colpiscono prevalentemente persone giovani e in età lavorativa» fanno sapere dall’Asl 5. «L’avvio della terapia biologica nel nostro reparto conferma l’impegno costante nel promuovere percorsi di cura moderni, sicuri e centrati sul paziente, valorizzando le competenze professionali e rafforzando il ruolo dell’endoscopia digestiva come nodo strategico nella gestione di questo tipo di patologie» dichiara la direttrice della struttura di Endoscopia digestiva, Federica Miculan.

«Questo importante traguardo offre ai pazienti la possibilità di accedere a cure innovative direttamente sul territorio, riducendo la necessità di spostamenti verso altri centri» afferma la direttrice generale della Asl 5 Grazia Cattina. Prenotazioni allo 0783 320084 il lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 10, o via mail a endoscopiadigestiva@asloristano.it. ( m.g. )

