VaiOnline
Serramanna.
07 giugno 2026 alle 00:28

Tenta un furto in una casa: arrestato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si è concluso con il processo per direttissima, nel quale è stato convalidato l’arresto e si è disposta la detenzione nella casa di residenza in attesa degli sviluppi, la notte brava di un giovane di Serramanna che si è introdotto in un’abitazione per compiere un furto. Sebastiano Maoddi, 25 anni, di Serramanna, è stato arrestato nella notte fra venerdì e ieri in una casa del paese. A stringere le manette ai polsi del 25enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, sono stati i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Sanluri, supportati dai colleghi della stazione di Nuraminis.

I militari erano stati allertati dal proprietario dell’abitazione presa di mira dal giovane, con una telefonata al numero di emergenza 112. Maoddi è stato sorpreso dalle forze dell’ordine ancora all’interno della casa, praticamente in flagranza di reato. Il giovane ha fatto in tempo a impossessarsi di diversi oggetti custoditi nella casa, ma non a fuggire. Il coordinamento e la rapidità d'azione dei carabinieri hanno permesso di bloccare il presunto autore del gesto nell'immediatezza del fatto. Su disposizione della Procura, il giovane è stato successivamente condotto nelle aule del Tribunale di Cagliari per l'udienza per direttissima, che si è svolta ieri mattina.

L'operazione si inserisce nell'ambito del costante e quotidiano impegno della Compagnia dei carabinieri nel controllo capillare del territorio e nel contrasto ai reati, per garantire la sicurezza dei cittadini.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Amministrative

Quartu, sfida aperta nella terza città sarda

Campo largo civico, centrodestra e outsider: l’uscente Milia se la vede con Porcu e Matta 
Federica Lai
Il caso

Emigrati, dimissioni in massa

Alessandra Carta
Il Consiglio dei ministri dà l’ok ad altri progetti: «Tutto passa sopra la testa dei sardi, paesaggio in pericolo»

Un’invasione da oltre 77mila pannelli

Cresce l’allarme di comitati e sindaci dopo gli ultimi via libera a Uta e Serramanna 
Al. Car.
Inclusione

Studio, arte e lavoro per scoprire il valore delle persone fragili

Il progetto “Mine vaganti” dedicato ai giovani nello spettro autistico 
Romina Piscedda
Carburanti

Accise, taglio prorogato e dimezzato

Sconti sino al 3 luglio ma sul diesel c’è la riduzione da 10 a 5 centesimi 
ndr
La tragedia

Palazzina crollata: tre morti e due feriti

Esplosione intorno alle 5 del mattino, si ipotizza una fuga di gas 
Milano

Ucciso per errore: 17 contro uno

Una gang l’avrebbe scambiato per un appartenente a un gruppo rivale 