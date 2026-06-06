Tenta un furto in una casa: arrestato 

Si è concluso con il processo per direttissima, nel quale è stato convalidato l’arresto e si è disposta la detenzione nella casa di residenza in attesa degli sviluppi, la notte brava di un giovane di Serramanna che si è introdotto in un’abitazione per compiere un furto. Sebastiano Maoddi, 25 anni, di Serramanna, è stato arrestato nella notte fra venerdì e ieri in una casa del paese. A stringere le manette ai polsi del 25enne, già conosciuto alle forze dell’ordine, sono stati i carabinieri dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Sanluri, supportati dai colleghi della stazione di Nuraminis.

I militari erano stati allertati dal proprietario dell’abitazione presa di mira dal giovane, con una telefonata al numero di emergenza 112. Maoddi è stato sorpreso dalle forze dell’ordine ancora all’interno della casa, praticamente in flagranza di reato. Il giovane ha fatto in tempo a impossessarsi di diversi oggetti custoditi nella casa, ma non a fuggire. Il coordinamento e la rapidità d'azione dei carabinieri hanno permesso di bloccare il presunto autore del gesto nell'immediatezza del fatto. Su disposizione della Procura, il giovane è stato successivamente condotto nelle aule del Tribunale di Cagliari per l'udienza per direttissima, che si è svolta ieri mattina.

L'operazione si inserisce nell'ambito del costante e quotidiano impegno della Compagnia dei carabinieri nel controllo capillare del territorio e nel contrasto ai reati, per garantire la sicurezza dei cittadini.

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